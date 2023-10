Rio Grande do Sul Pavimentação da avenida Justino Camboim é entregue à população de Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2023

A pavimentação dos 3,2 quilômetros da avenida Justino Camboim, entre os bairros Camboim e Lomba da Palmeira, era bastante aguardada pela comunidade local Foto: Gustavo Mansur/Secom A pavimentação dos 3,2 quilômetros da avenida Justino Camboim, entre os bairros Camboim e Lomba da Palmeira, era bastante aguardada pela comunidade local. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

Com a presença do governador Eduardo Leite, foi inaugurada neste domingo (29) a pavimentação da avenida Justino Camboim, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O asfaltamento dos 3,2 quilômetros da via, entre os bairros Camboim e Lomba da Palmeira, foi executado por meio de uma parceria do governo gaúcho com a prefeitura no programa Pavimenta. O Estado investiu R$ 2 milhões na obra, com contrapartida de R$ 5,8 milhões do município.

Cerca de 2 mil famílias residentes às margens da avenida foram diretamente beneficiadas pela obra, assim como alunos, professores e colaboradores da Escola Municipal Alfredo Adolfo Cassel.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades e a comunidade local. Logo após a solenidade, uma corrida de carrinho de rolimã na descida do novo asfalto animou os moradores da região.

Em seu discurso, o governador destacou que, com essa entrega em Sapucaia do Sul, já são 252 obras de pavimentação urbana concluídas em todo o Estado por meio do programa Pavimenta.

