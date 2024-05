Rio Grande do Sul Famosos fazem campanha para ajudar atingidos por chuva no RS

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

As chuvas torrenciais que caem desde o fim de abril afetam mais de 300 municípios. Foto: Reprodução

Artistas e personalidades da internet articulam, por meio das redes sociais, campanhas de solidariedade destinadas às populações atingidas pela chuvas no Rio Grande do Sul. Nomes como as cantoras Anitta, Ivete Sangalo e Luísa Sonza, a apresentadora Xuxa, o humorista Whindersson Nunes, a modelo gaúcha Gisele Bündchen e a influenciadora digital Virginia Fonseca têm compartilhado links para arrecadações coletivas em prol das vítimas e organizado eventos e shows beneficentes, com o valor dos ingressos revertido para as pessoas que precisam de ajuda.

Uma onda de frio, prevista para chegar ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (8), pode piorar o cenário no Estado, duramente castigado por chuvas torrenciais que caem desde o fim de abril e afetam mais de 300 municípios, deixando 85 mortos e centenas de desaparecidos até a noite de segunda (6).

“Gente, eu quero fazer um show beneficente para arrecadar fundos para essas famílias que perderam tudo. Essas pessoas precisam reconstruir suas vidas. Eu não sei onde, nem quando vou fazer, mas quero o quanto antes. Então, amigos, empresas que queiram ajudar, entrem em contato”, afirmou Luísa Sonza, por meio de seu perfil do X (antigo Twitter). O evento — ainda sem data confirmada — terá as participações das cantoras Pocah, Lexa e Duda Beat.

A ação já inspira outras iniciativas do tipo. Após arrecadar R$ 3 milhões por meio de uma campanha de arrecadação coletiva, o youtuber e comediante Whindersson Nunes também anunciou um evento aos moldes do que já prepara Luísa Sonza, com quem foi casado. O piauiense pediu emprestado o estádio do Vasco da Gama, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para realizar um show beneficente por lá. O clube já deu o aval.

Nesta terça-feira (7), às 14h, a banda gaúcha Fresno promoverá uma live, com show ao vivo, para arrecadar fundos para as vítimas. “Se tu tá fora de casa agora, ajudando quem foi atingido pela tragédia, sendo privado de sono, descanso e comida: tu é o orgulho do nosso país e nosso povo. Muito obrigado. Na terça a gente vai levantar uma ajuda pra vocês todos. Aguentem firme”, disse o cantor e guitarrista Lucas Silveira, vocalista do grupo.

Ao lado de colegas atletas, o surfista Pedro Scooby viajou para o Rio Grande do Sul para tentar ajudar no resgate de pessoas que estão isoladas devido às enchentes. O grupo de surfistas usa motos aquáticas para realizar os salvamentos. “Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio de Janeiro, e estamos levando jet skis rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer”, explicou Scooby.

Gaúcha, Gisele Bündchen abriu um fundo de doações emergenciais. “Nesse momento crítico, é importante nos unirmos. Toda a ajuda que possamos dar é essencial. Cada um pode achar a sua maneira de fazer o bem. O importante é cuidarmos uns dos outros da maneira que pudermos”, ressaltou a modelo.

