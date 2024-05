Rio Grande do Sul Santa Catarina envia 2º helicóptero, drones, mais bombeiros e bolsas de sangue para ajudar atingidos pelas chuvas no RS

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Família em telhado com cachorro no RS aguarda resgate de helicóptero da PM de SC. (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Trinta e nove bombeiros militares de Santa Catarina chegam ao Rio Grande do Sul nessa segunda-feira (6) para ajudar no resgate das vítimas atingidas pelas chuvas. Com o grupo foram enviados dois drones com capacidade para voo noturno, 10 viaturas 4×4, 17 embarcações e 11 motores.

No domingo (5), em apoio ao estado vizinho, o governo de Santa Catarina também encaminhou um segundo helicóptero da Polícia Civil para auxiliar nas buscas. Bolsas de sangue também foram doadas.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 85 pessoas morreram em razão dos temporais. Mais de 1.178.226 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas.

A aeronave enviada por Santa Catarina no domingo ficava em Chapecó, no Oeste, e se juntou à equipe catarinense que já atua há quatro dias no socorro aos afetados.

Em relação a nova equipe dos bombeiros, haverá uma troca de profissionais. Os 32 socorristas que estavam desde a semana passada no Rio Grande Sul voltam a Santa Catarina e serão substituídos por outros militares.

Os drones catarinenses vão ajudar na operação para localizar vítimas e na produção de imagens para mapeamento dos locais atingidos. Desde domingo, a Força Aérea Brasileira (FAB) usa uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) para o trabalho.

Resgates

Com helicóptero e barco, 670 pessoas e 80 animais foram resgatados no Rio Grande do Sul pela Polícia Militar de Santa Catarina. Já o Corpo de Bombeiros catarinense contabiliza mais de 1,5 mil pessoas e 200 animais resgatados.

