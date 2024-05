Rio Grande do Sul Travessia entre Rio Grande e São José do Norte será retomada nesta quarta

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A decisão foi tomada após a execução de uma força-tarefa para viabilizar passarelas em novos pontos de atracagem. Foto: Facebook/Reprodução A decisão foi tomada após a execução de uma força-tarefa para viabilizar passarelas em novos pontos de atracagem. (Foto: Facebook/Reprodução) Foto: Facebook/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após avaliação das condições de segurança e navegabilidade para realização da travessia por transporte hidroviário entre os municípios de Rio Grande e São José do Norte, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) anunciou que a travessia por balsas será retomada nesta quarta-feira (29).

De acordo com o governo do Estado, a decisão foi tomada após a execução de uma força-tarefa realizada entre as prefeituras, a Metroplan, e as empresas EBR e Transnorte, que estão viabilizando passarelas em novos pontos de atracagem.

Desde o início das enchentes que afetaram o Estado, a Metroplan tem mantido contato constante com os Gabinete de Crise coordenados pela Defesa Civil, a Marinha do Brasil e demais forças de segurança, buscando avaliar as condições de retomada das operações de travessia.

De acordo com o diretor-superintendente da fundação, Francisco Hörbe, três variáveis foram consideradas fundamentais para viabilizar o retorno das atividades do transporte hidroviário: o ponto de atracação das embarcações no município de Rio Grande; o ponto de atracação em São José do Norte; e as condições de segurança e navegabilidade pelo canal.

Nenhum desses três elementos apresentaram condições favoráveis inicialmente. Por isso, nesta segunda-feira (27), a EBR e a Transnorte realizaram testes de aproximação e atracagem em novos locais. Na terça-feira (28), as empresas, em conjunto com a Marinha e suas equipes técnicas, realizarão as sinalizações adequadas para operação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/travessia-entre-rio-grande-e-sao-jose-do-norte-sera-retomada-nesta-quarta/

Travessia entre Rio Grande e São José do Norte será retomada nesta quarta

2024-05-28