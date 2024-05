Rio Grande do Sul Nove bombeiros de Sergipe, especialistas em catástrofes, irão ajudar nos resgates de vítimas no RS

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Os militares já atuaram em situações similares, como Brumadinho (MG). (Foto: CBM/SE)

Nove bombeiros militares de Sergipe irão ajudar no resgate e cuidados com as vítimas das enchentes causadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Eles são especialistas em situações de catástrofes e já atuaram em situações similares, como Brumadinho (MG). O deslocamento começou às 17h de domingo (5), por terra devido à quantidade de equipamentos que serão utilizados durante as buscas.

Cinco dos militares são especialistas em atendimentos em cenário de inundações. Um cão farejador e o bombeiro que o acompanha também foram encaminhados para a missão.

Também serão enviadas viaturas, botes para salvamento, drones e outros equipamentos de salvamentos necessários nesse tipo de situação. O Corpo de Bombeiros de Sergipe ainda mantém no Estado um grupo pronto, caso o Grupo de Gerenciamento de Crise necessite de mais apoio para novas ocorrências no Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas no Estado começaram na última semana de abril. Mais de 80 pessoas morreram. Ao todo, 385 dos 497 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando mais de 1 milhão de pessoas. Os meteorologistas explicam que a catástrofe é resultado de pelo menos três fenômenos que afetam a região e foram agravados pelas mudanças no clima.

