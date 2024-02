Política Lula diz que Ricardo Lewandowski não precisa ter compromisso com membros levados por Dino: “Sua equipe é você que monta”

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A declaração do presidente (foto) foi feita durante a cerimônia posse de Ricardo Lewandowski no Palácio do Planalto Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (1º), que o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, não precisa ter compromisso com membros levados pelo ex-ministro Flávio Dino para a pasta. A declaração foi feita durante a cerimônia posse de Lewandowski no Palácio do Planalto.

“Presidente não dá palpite no time que o ministro está montando. O presidente discute com o ministro, ele pode mudar discutindo com o ministro. Eu chamei o Lewandowski e disse: ‘Companheiro, a sua equipe é você quem monta. Você não tem compromisso com ninguém que está lá do Flávio Dino. O seu compromisso é montar a sua equipe, porque a partir da montagem é que você vai responder pela glória dos acertos e pelo sofrimento dos erros que cometer”, disse Lula.

Em seguida, Lula pontuou que Dino “não seria o que foi se não tivesse uma equipe competente. “Não é em qualquer momento histórico que uma nação tem o direito de entregar à Suprema Corte uma pessoa da qualidade de Flávio Dino. E não é em qualquer momento histórico que uma nação pode entregar para ser ministro da Justiça um homem da qualidade de Lewandowski”, acrescentou Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-ricardo-lewandowski-nao-precisa-ter-compromisso-com-membros-levados-por-dino-sua-equipe-e-voce-que-monta/

Lula diz que Ricardo Lewandowski não precisa ter compromisso com membros levados por Dino: “Sua equipe é você que monta”

2024-02-01