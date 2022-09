O petista se reuniu com empregadas domésticas em São Bernardo do Campo (SP). (Foto: Divulgação/PT)

O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, prometeu neste domingo (04) que, caso seja eleito, vai reajustar anualmente o salário mínimo acima da inflação.

O petista disse que os reajustes serão feitos via decreto presidencial. “O salário mínimo será reajustado todo ano por decreto”, declarou Lula durante um encontro com empregadas domésticas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).

“Nos compromissos deles, pasmem, não está nem aumento do salário mínimo, não está nem reajuste da tabela de Imposto de Renda e não está a continuidade do Auxílio Emergencial [Auxílio Brasil]. Então, é preciso a gente se preparar para não cair na mentira. Porque fariseu mente, e a gente não pode acreditar nessas mentiras porque a gente vai amargar o pão que o diabo amassou nos próximos períodos”, afirmou Lula.

Durante o evento, o petista também declarou que ele e Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na sua chapa, pretendem fortalecer a educação pública para que pobres e ricos tenham as mesmas oportunidades de competir por uma vaga, seja na faculdade ou no mercado de trabalho.

“Investir na formação de uma criança é o mais importante investimento que um país pode fazer no mundo”, disse Lula, que recebeu um documento com demandas das empregadas domésticas.