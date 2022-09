Política Bolsonaro afirma que quem autorizou operação da Polícia Federal contra empresários é “vagabundo”

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

O presidente participou de um evento que reuniu milhares de mulheres nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo Foto: Reprodução de vídeo (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes. O chefe do Executivo afirmou que quem deu a “canetada” autorizando a operação da Polícia Federal contra empresários que apoiam o seu governo é “vagabundo”, em alusão à decisão do magistrado.

Moraes autorizou mandados de busca e apreensão contra empresários que compartilharam mensagens em um grupo de WhatsApp defendendo um suposto golpe de Estado caso Bolsonaro não vença as eleições de outubro.

As declarações do chefe do Executivo foram dadas durante um evento que reuniu milhares de mulheres nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, no sábado (03). A primeira-dama Michelle Bolsonaro também participou do encontro.

“Vimos, há pouco, empresários tendo sua vida devassada, recebendo visita da Polícia Federal porque estavam privadamente discutindo um assunto que não interessa o que seja. Eu posso pegar meia dúzia aqui, bater um papo e falar o que bem entender. Não é porque tem um vagabundo ouvindo atrás da árvore a nossa conversa que vai querer roubar nossa liberdade. Agora, mais vagabundo do que esse que está ouvindo a conversa é quem dá a canetada após ouvir o que ouviu esse vagabundo”, disse Bolsonaro, que não citou diretamente o nome de Moraes.

“Quando se fala em eleições, eleições quer dizer voto. E voto é convencer as pessoas. Você não vê gente do nosso lado indo para a esquerda, mas vê alguns da esquerda vindo para o nosso lado. Mas muitos mais podem vir, depende de vocês conversarem com essas pessoas”, afirmou o presidente.

