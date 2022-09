Inter Fora de casa, Inter empata em 2 a 2 com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Mais de 41 mil torcedores assistiram à partida na Neo Química Arena, em São Paulo

Em um confronto direto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter empatou em 2 a 2 com o Corinthians, na tarde deste domingo (04), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Inter abriu o placar já aos 56 segundos de jogo. Após cobrança de lateral na área do Corinthians, Alemão passou por Gil e chutou cruzado, balançando as redes.

Aos 12 minutos, Balbuena empatou a partida. Gustavo Mosquito cobrou escanteio na segunda trave, Gil desviou para o meio, e o camisa 31 apareceu na pequena área para finalizar.

Seis minutos depois, aos 18, o time da casa virou o placar. Róger Guedes chutou fraco de fora da área, Daniel rebateu mal, para o meio, e o ex-jogador do Inter Yuri Alberto não perdoou.

Aos 26, Róger Guedes cobrou falta no canto direito, e Daniel se esticou para espalmar, evitando o terceiro gol dos adversários.

Aos 43, o Colorado quase empatou a partida. Fausto foi desarmado, e Johnny deu um bom passe para Maurício, que chutou cruzado, rasteiro, na trave. Na sobra, De Pena bateu para fora.

Aos 46, foi a vez do Corinthians chegar com perigo em um contra-ataque. Mosquito recebeu de Yuri Alberto e deu um passe açucarado para Róger Guedes dentro da área. O camisa 10 dominou, mas na hora de finalizar bateu em cima da marcação.

Segundo tempo

O Inter começou a segunda etapa atacando. Aos 3 minutos, Alan Patrick passou para Wanderson, que cruzou na área. A defesa do Corinthians afastou, e o próprio Alan Patrick chutou, com desvio, para escanteio.

O empate chegou aos 21 minutos, com um golaço de Alan Patrick. O camisa 10 recebeu de Renê, dominou e chutou cruzado, sem chances para Cássio.

Aos 28, Alemão carregou a bola na entrada da área, puxou para o meio e chutou. A bola desviou e complicou Cássio, que mandou para escanteio.

Aos 39, os donos da casa chegaram com perigo. Yuri Alberto foi lançado e chutou cruzado, perto da trave de Daniel. Apesar das tentativas das duas equipes, a partida terminou empatada em 2 a 2.

Mais de 41 mil pessoas acompanharam o duelo na Neo Química Arena. Com o resultado, o Inter entrou no G-4 do Brasileirão, com 43 pontos. O Corinthians ocupa a terceira posição, com a mesma pontuação.

