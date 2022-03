O ex-presidente Lula (PT) disse, nesta quinta-feira (24), que ter um candidato a vice do seu partido nas eleições presidenciais “não acrescentaria nada à expectativa eleitoral da sociedade brasileira” e que não vê contradição em formar uma chapa com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

“Contradição não é eu fazer uma somatória, uma chapa com o Alckmin, contraditório seria eu ter um vice do PT. Seria uma soma zero. Lula mais alguém do PT seriam dois PTs que não acrescentariam nada à expectativa eleitoral da sociedade brasileira”, afirmou em entrevista a uma rádio mineira.

“O Alckmin foi meu adversário em 2006, foi adversário da Dilma também. Isso não é problema porque estamos, na verdade, tentando construir uma proposta de reconstrução do Brasil”, declarou o petista, destacando que a chapa ainda não foi oficializada.

Na quarta-feira (23), Alckmin se filiou ao PSB e defendeu o apoio do partido à candidatura de Lula. O ex-tucano e o ex-presidente sempre foram adversários políticos.