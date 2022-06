Rio Grande do Sul Lula e Alckmin visitam o Estado na primeira viagem conjunta após anúncio de pré-candidatura

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lula e Alckmin começaram pelo RS a viagem pelo País. Foto: Reprodução/Twitter Lula e Alckmin começaram pelo RS a viagem pelo País. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Lula e Alckmin realizam, no Rio Grande do Sul, sua primeira viagem oficial juntos como pré-candidatos à Presidência da República desde o anúncio da pré-candidatura. Eles chegaram, na manhã desta quarta-feira (1º), a Porto Alegre, onde se reuniram com líderes do PSOL, Rede, Solidariedade, PC do B e PV, partidos que devem apoiá-los no primeiro turno das eleições.

“Estarei em Porto Alegre para conversar e ouvir o povo gaúcho. Nunca o Rio Grande do Sul recebeu tantos investimentos como nos meus mandatos. 1 milhão de empregos criados e milhares de famílias beneficiadas em programas sociais. É possível melhorar a vida do povo”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Lula desembarcou por volta de 10h45 em Porto Alegre cercado de um forte esquema de segurança, diante das ameaças que o pré-candidato tem recebido. A imprensa também não recebeu orientações sobre o horário da chegada e nem sobre a agenda em Porto Alegre.

A segurança de Lula informou que a preocupação era com eventuais protestos violentos. Entretanto, não houve registro de manifestantes.

Alckmin disse estar “otimista” com a possibilidade de um palanque único no Rio Grande do Sul. “A coisa está andando. Devagar, mas andando”, afirmou antes do encontro. Ao final do evento, o candidato a vice-presidente não quis se manifestar.

RS é o quinto maior colégio eleitoral

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da eleição municipal, em 2020, o Rio Grande do Sul era o quinto maior colégio eleitoral, com 8,4 milhões de eleitores aptos. Estava atrás apenas de SP, MG, RJ e BA.

Em função disso, Lula e Alckmin se encontraram no hotel Plaza São Rafael para tratar da composição das chapas, das candidaturas dos partidos e respectivos apoios na eleição para o governo estadual. Também eram esperadas lideranças da área da educação.

No fim do dia, Lula recebeu os correligionários no centro de eventos Pepsi On Stage.

Nesta quinta-feira (2), Lula receberá – também no Hotel Plaza São Rafael – lideranças do setor cooperativo do Rio Grande do Sul para debater as demandas de produtores primários, que se mantém como a base econômica do Estado. O retorno a São Paulo deve acontecer na parte da tarde.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul