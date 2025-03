Política Lula é alertado sobre resistência a Edinho Silva para a chefia do PT

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Integrantes da CNB (Construindo um Novo Brasil) avisaram que hoje dificilmente Edinho seria eleito, embora apoiado pelo presidente Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Dirigentes da maior força política do PT alertaram ao presidente Lula (PT) sobre a resistência ao nome do ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva para o comando do partido. Em reunião na noite de quinta-feira (6), integrantes da CNB (Construindo um Novo Brasil) avisaram que hoje dificilmente Edinho seria eleito, embora apoiado pelo presidente.

Essa reunião não constou na agenda oficial do presidente. No encontro, ocorrido no apartamento da futura ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PR), em Brasília, Lula ouviu críticas à campanha de Edinho, sem alinhamento com o atual comando do partido.

Ainda segundo participantes, Lula perguntou quais serão as alternativas ao nome do Edinho. Foram citados os nomes do senador Humberto Costa (PE), do presidente da fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, do deputado federal Rui Falcão (SP) e do líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE), para a missão.

Um dos presentes chegou a sugerir o nome do ex-ministro José Dirceu. Lula teria, no entanto, argumentado que Dirceu deve se dedicar à candidatura à Câmara dos Deputados em 2026.

Um dos participantes da reunião, o prefeito de Maricá (RJ), Washigton Quaquá, afirma que seria um erro lançar uma candidatura na contramão a Gleisi. Segundo ele, a sucessão será conduzida por ela.

“O importante é que pacifique o partido. Que não seja um presidente que concorra com a ministra”, disse Quaquá, reproduzindo o que afirma ter dito durante a reunião.

Lula também ouviu queixas à agenda de Edinho, como um almoço oferecido a ele pelo empresário Márcio Toledo e sua mulher, a ex-prefeita Marta Suplicy, em São Paulo.

A uma plateia eclética, que incluía nomes como o ex-senador tucano José Aníbal e o ex-ministro emedebista Nelson Jobim, Edinho defendeu a união de forças de esquerda e centro contra a direita bolsonarista em 2026.

Outro a comparecer foi o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, recentemente beneficiado por uma decisão do ministro do STF Dias Toffoli, que anulou as provas da Lava Jato contra ele.

Durante esse almoço, Edinho disse que é preciso reeditar algo parecido à frente ampla construída por Lula em 2022 contra Jair Bolsonaro (PL). Lembrando ser um defensor da aproximação com o centrão, Quaquá criticou a presença de Palocci e diz que a aliança não é sinônimo de rendição.

Na reunião ciceroneada por Gleisi, ficou definido que Humberto Costa assumirá interinamente o comando do partido, já que ela toma posse na segunda-feira (10) como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação política do governo.

O nome do senador foi indicado, formalmente, à direção do partido na sexta-feira (7), em uma reunião marcada por elogios a Gleisi.

Futura ministra da articulação política e agora ex-presidente do PT, Gleisi prometeu cuidar do partido “de dentro do governo”. Ela se despediu afirmando que deixa o PT, mas o PT não sai dela.

Com a voz embargada, disse que a presidência do partido foi a tarefa mais importante de sua vida. Afirmou que sentirá saudade. Ainda segundo relatos, Gleisi disse também que o partido compõe a base governista, mas não é o governo Lula. Ela ressaltou a importância da aliança de partidos em torno do governo.

A escolha de Costa será submetida ao diretório nacional do PT no prazo de 60 dias, por determinação do estatuto do partido. O mandato tampão vai até o início de julho, quando o PT realiza eleições para escolher quem comandará a legenda. O parlamentar terá a missão de conduzir esse processo sucessório. No ano passado, ele coordenou o grupo de trabalho eleitoral do partido na campanha municipal pelo país.

Nome cogitado para assumir o PT provisoriamente, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE), segue na função. Mas teve o nome cogitado para o comando do PT.

Essa não é a primeira vez que dirigentes do PT expõem resistência ao nome de Edinho. No mês passado, um convite para um jantar com Edinho recebeu críticas no grupo de WhatsApp dos deputados que integram a corrente majoritária do PT. O encontro acabou cancelado.

A perspectiva de mudança na cúpula partidária tem fomentado a oposição dos ocupantes da atual direção ao nome de Edinho. A CNB ameaça se rebelar contra seu maior líder, procurando opções ao seu indicado. Na quinta, Lula teve uma amostra desse motim. (Folhapress)

