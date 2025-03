Porto Alegre Últimos dias para parcelar o IPTU sem juros em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de março de 2025

Quem perder a data irá arcar com acréscimo de juros e multa. Foto: Giulian Serafim/PMPA Quem perder a data irá arcar com acréscimo de juros e multa. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Os contribuintes de Porto Alegre têm até a próxima segunda-feira (10) para pagar a primeira guia e garantir o parcelamento especial, sem juros, do IPTU 2025. Quem perder a data irá arcar com acréscimo de juros e multa.

A guia está disponível no site da Prefeitura e pode ser acessada de forma prática pelo WhatsApp, no número (51) 3433-0156. Para obter o documento, basta informar o CPF do proprietário e a inscrição do imóvel. Quem não souber a inscrição pode consultá-la nos mesmos canais de atendimento.

“Quem não efetuar o pagamento até o dia 10 de março perderá o direito ao parcelamento sem juros. Nesse caso, um novo parcelamento poderá ser feito até o dia 31 de março, mas com juros de 2%”, afirmou a prefeitura. Após essa data, a multa sobe para 10%, além da aplicação de 1% de juros ao mês sobre o saldo devedor. “A inadimplência acarreta ainda em outras consequências, como inclusão do nome em dívida ativa nas agências de restrição de crédito”.

Para evitar atrasos e garantir o pagamento dentro do prazo, a Secretaria Municipal da Fazenda recomenda o cadastro do débito automático. O procedimento pode ser realizado no site do IPTU e permite que o valor seja descontado diretamente da conta bancária. Após a inclusão junto ao banco, o contribuinte deve verificar nos lançamentos futuros da sua conta corrente se o débito da próxima parcela está programado para não correr o risco de perder o parcelamento especial. Quem já utilizou essa opção em anos anteriores e não cancelou o serviço não precisa realizar o cadastro novamente.

Para quem precisar de atendimento presencial, a Coordenação de Atendimento ao Contribuinte (CAC), localizada na rua Siqueira Campos, 1300, no Centro Histórico, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Nesta quarta-feira, 5, o local abrirá às 12h30, devido ao ponto facultativo de Carnaval. As guias de pagamento também podem ser retiradas nos postos do Tudo Fácil (Centro, Zona Norte e Zona Sul), no Centro de Referência do Idoso e também nas 17 subprefeituras espalhadas pela cidade.

