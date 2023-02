Mundo Lula e Biden destacam questão climática em encontro na Casa Branca

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Participação norte-americana em programa de defesa da floresta brasileira foi um dos tópicos da conversa entre os dois presidentes Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Participação norte-americana em programa de defesa da floresta brasileira foi um dos tópicos da conversa entre os dois presidentes. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacaram a questão climática no início de um encontro na Casa Branca nessa sexta-feira (10), como parte do primeiro encontro entre os mandatários.

Na conversa, Lula destacou que preservar a Amazônia é fundamental para o mundo e que o Brasil tem compromisso com reduzir o desmatamento e cortar emissões. Biden, por sua vez, afirmou que Brasil e Estados Unidos estão na “mesma página”, particularmente no que diz respeito às mudanças climáticas.

Os Estados Unidos anunciaram a intenção de trabalhar com o Congresso americano — cuja Câmara é dominada pela oposição republicana — para fornecer recursos para programas para a Amazônia brasileira, incluindo “apoio inicial ao Fundo Amazônia”. A declaração foi feita em comunicado conjunto após encontro dos chefes de Estado.

“Os Estados Unidos anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia, e para alavancar investimentos nessa região muito importante”, diz trecho do documento divulgado na noite dessa sexta pelo Itamaraty.

Críticas a Bolsonaro

Ao lado de Biden no salão oval da Casa Branca, o presidente Lula criticou o antecessor, Jair Bolsonaro, e disse que os ataques antidemocráticos vivenciados nos Estados Unidos em janeiro de 2021 e no Brasil em 8 de janeiro deste ano não podem se repetir.

Biden disse ao brasileiro que as democracias dos dois países “foram testadas” recentemente e que a “democracia prevaleceu” nos dois casos.

Referência a Trump

Lula também afirmou que Bolsonaro não gostava de manter relações com outros países e repetia fake news “de manhã, de tarde e de noite”. Biden riu e brincou “soa familiar”, em referência ao ex-presidente norte-americano Donald Trump.

“O Brasil é um país onde o povo gosta de paz, democracia, trabalhar, carnaval, samba e muita alegria. É esse o Brasil que estamos tentando recolocar no mundo”, completou Lula. Biden acenava com a cabeça, em concordância, ao ouvir Lula. O presidente brasileiro falou também que os dois países devem trabalhar juntos para combater as desigualdades e o racismo.

Eleições

Lula agradeceu Biden por ter reconhecido a vitória eleitoral do brasileiro no ano passado. A Casa Branca disparou um e-mail com reconhecimento do resultado das eleições brasileiras assim que viu o anúncio por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em outubro do ano passado.

Biden disse ao brasileiro que as agendas dos dois governos parecem “muito semelhantes” e afirmou que as duas nações rejeitam a violência política. “Estamos juntos na defesa das instituições democráticas”, afirmou Biden.

Os dois líderes aceleraram o encontro para marcar posição contra a extrema direita.

Lula e Biden destacam questão climática em encontro na Casa Branca