Política Lula e Bolsonaro trocam farpas sobre decisão do Supremo no caso da tentativa de golpe

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

"Ao invés de chorar, caia na realidade", disse o petista (E), ao que foi rebatido horas depois pelo antecessor (D). (Foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro e o presidente Lula trocaram farpas, nessa quinta-feira (27), sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou o ex-presidente e mais sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado.

“Ao invés de chorar, caia na realidade”, disse o petista, ao que foi rebatido horas depois pelo antecessor.

“Lula, cachaça, o brasileiro sabe de sua índole e de como você chegou até aqui. Só um imbecil ou um canalha compra esse papo de plano de assassinato”, disse Bolsonaro, em alusão ao plano do núcleo bolsonarista, descoberto pela Polícia Federal (PF), de matar Lula, o agora vice-presidente da República Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite de quarta (26) – manhã dessa quinta no Japão –, que a Justiça brasileira está cumprindo seu dever no julgamento que aceitou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, sobre a tentativa de golpe de Estado no País.

A Primeira Turma do Supremo decidiu, por unanimidade, tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas pelos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.

“O que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público, e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil”, afirmou o presidente ao responder a pergunta de um jornalista durante coletiva de imprensa em Tóquio.

“É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no País. É visível, por todas as provas, que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente e para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse País”, prosseguiu Lula.

Ele ainda criticou os pedidos de Bolsonaro e setores da oposição para conceder perdão de crimes que ainda estão em processo de julgamento.

“Não adianta, agora, ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Só ele sabe o que ele fez, sabe que não é correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento significa que está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele porque não precisava pedir anistia”, observou. (As informações dão da revista Veja e da Agência Brasil)

