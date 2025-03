Política Investigadores traçam possíveis rotas de fuga de Bolsonaro em caso de prisão

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Países amigos, jatinho e fuga de carro estão entre os cenários avaliados por autoridades envolvidas na investigação do inquérito do golpe. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A jornalista Andréia Sadi revelou em sua coluna que investigadores da Polícia Federal (PF) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) têm traçado cenários, nos bastidores, de uma possível fuga de Jair Bolsonaro (PL) para escapar a uma eventual prisão caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente da República já disse que não deixará o País.

Um dos cenários possíveis é uma fuga por terra pela fronteira com a Argentina. Os investigadores ouvidos pelo blog da jornalista avaliam que, uma vez no país vizinho, governado pelo aliado Javier Milei, Bolsonaro fugiria para o EUA, onde está Eduardo Bolsonaro, que pediu licença do mandato de deputado federal alegando temer ser preso no Brasil.

Os investigadores da PF admitem que não é possível fiscalizar toda a fronteira.

Na avaliação dos investigadores, não é difícil sair de carro do Brasil. Eles ressaltam que a entrada pela Argentina é difícil, pois a fronteira é bem fiscalizada, mas que a saída pelo Brasil é mais fácil. E que é possível a PF se mobilizar para evitar a saída, caso chegue alguma informação antecipada.

Outro cenário avaliado é o uso de um jatinho, segundo os investigadores e ministros com quem o blog conversou.

Um deles afirma ter “certeza” de que o primeiro destino de Bolsonaro seria a Argentina, depois iria de jatinho para os Estados Unidos de Donald Trump.

Nesse cenário, o ex-presidente pode fazer uma viagem a Santa Catarina, ou mesmo até São Paulo, que é perto da fronteira com a Argentina, avalia um ministro.

Para integrantes do STF consultados pelo blog, o objetivo de Bolsonaro é tentar vencer as eleições de 2026 por meio da vitória do principal nome para sucedê-lo: Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, que usaria como mote de campanha um discurso de conciliação nacional.

É consenso entre os integrantes do Supremo consultados que a tentativa de vencer em 2026 teria como base um discurso de mártir, valendo-se desse discurso para ser anistiado.

Apesar de não descartarem uma eventual fuga de Bolsonaro, ministros e investigadores da PF lembram que uma prisão antes da condenação só estaria na mesa se Bolsonaro fizesse algo que justificasse uma preventiva.

2025-03-27