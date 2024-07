Notícias Lula e Bolsonaro vão às bases reforçar seus papéis de cabos eleitorais

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Lula participou da convenção que oficializou a candidatura de Boulos em São Paulo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As convenções partidárias que vão confirmar os nomes que concorrerão às eleições municipais de 2024 começaram nesse sábado (20). Já em ritmo de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão às suas bases eleitorais, nesse fim de semana, reforçar o apoio a candidatos locais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesse sábado do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) para a prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Lula levou ao evento seu vice, Geraldo Alckmin, e três ministros, em uma tentativa de nacionalizar as eleições municipais de 2024.

São Bernardo é uma das cidades consideradas prioritárias pelos petistas no Estado de São Paulo. No passado, o PT já teve forte influência sobre os prefeitos que eram eleitos na região metropolitana, mas, ao longo da última década, os petistas viram essa soberania enfraquecer devido ao avanço da Operação Lava-Jato.

Lula ainda participou da convenção oficializou o deputado federal Guilherme Boulos como candidato a prefeito em São Paulo pelo PSOL, nas eleições que acontecerão no dia 6 de outubro. Indicada pelo PT, Marta Suplicy será vice na chapa. O ato também reuniu integrantes do governo federal, entre eles os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas).

Bolsonaro pelo Rio

Enquanto Lula reforça a presença em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro faz uma excursão pelo Rio de Janeiro, estado pelo qual foi eleito deputado federal por sete mandatos.

O giro do principal nome do PL começou na quinta-feira (18), passando pela capital e pelos municípios de Itaguaí, Mangaratiba, Angra dos Reis e Duque de Caxias. Neste sábado (20/7), Bolsonaro desembarcou em Niterói, que tem como pré-candidato a prefeito o deputado federal Carlos Jordy (PL).

As agendas do ex-chefe do Executivo contaram com a presença de nomes como o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e o candidato do PL à prefeitura da capital, Alexandre Ramagem.

Na quinta, os políticos participaram de um evento na Barra da Tijuca, em um primeiro ato público com a presença de Bolsonaro e Ramagem após a divulgação do áudio de uma reunião no âmbito das investigações sobre a chamada “Abin paralela”.

No palanque, o líder do PL reforçou o apoio à candidatura do deputado federal e afirmou que Ramagem começou a pagar o preço por sua “ousadia”.

“O Ramagem, que eu conheci na transição de 2018, já começa a pagar um preço alto pela sua ousadia de querer pensar, sonhar e administrar uma cidade com respeito, com honradez e com orgulho”, disse o ex-presidente.

