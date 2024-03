Geral Lula e suas ministras celebraram o Dia Internacional da Mulher em almoço com servidoras

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente Lula, entre ministras e servidoras, durante almoço alusivo ao Dia Internacional da Mulher, no restaurante Tia Zélia, em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde de sexta-feira, 8 de março, durante um almoço em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou que o País deve continuar avançando nas conquistas e direitos das mulheres. “Aqui no Brasil, não faz muito tempo, a gente tem tentado avançar nas conquistas de uma legislação que permita que as mulheres tenham condição de participar, em igualdade de condições”, afirmou.

A celebração aconteceu no restaurante Tia Zélia, em Brasília (DF), e contou com a participação da primeira-dama, Janja Lula da Silva, das ministras Cida Gonçalves (Mulheres), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Nísia Trindade (Saúde), da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, além de dezenas de servidoras do Governo Federal.

O dia foi marcado pelo anúncio de um pacote de ações que abrangem o enfrentamento à violência contra a mulher e ampliam a participação da mulher nos espaços de poder e decisão, a autonomia econômica, o empreendedorismo e a saúde feminina. O Governo Federal já conta com 79 políticas e ações federais voltadas para o público feminino. Entre elas, a Lei da Igualdade Salarial e o Novo Bolsa Família.

“Eu sempre digo o seguinte: nunca se contentem com o que já conquistaram. O que já conquistaram é bom a gente reconhecer a conquista, mas é uma coisa que instiga a gente a querer mais. E vocês sabem que o sucesso de participação na vida política, no mundo do trabalho, na vida cultural das mulheres, não é favor de governo. Tem que ser conquista de vocês”, continuou o presidente.

Entre os anúncios do dia, está a inauguração de uma Casa da Mulher Brasileira em Teresina, no Piauí, e de um Centro de Referência da Mulher Brasileira no município de Jataí, em Goiás.

A ministra Cida Gonçalves, destacou que esse é um “governo de entregas e de compromisso” com as mulheres. “Esse governo tem uma máquina, que são as mulheres, que têm impulsionado, que têm tido compromisso, respeito com todo o processo de construção da política pública. É por isso que é possível a gente fazer tantas ações em tantas áreas que beneficiam as mulheres”, completou Cida.

Ainda no mês de março, o Governo Federal realizará a entrega de mais uma Casa da Mulher Brasileira, no município paraense de Ananindeua, e de mais um Centro de Referência, na Cidade Ocidental, em Goiás. Durante o ano de 2024, a previsão é que sejam inaugurados mais 13 centros, nas cidades de Santo Antônio do Descoberto (GO), Tubarão (SC), Guarapuava (PR), São Raimundo Nonato (PI), Francisco Beltrão (PR), Recanto das Emas (DF), São Sebastião (DF), Sobradinho II (DF), Águas Lindas de Goiás (GO), Cuiabá (MT) e Sol Nascente (DF).

Ao reafirmar o comprometimento do Governo Federal em continuar promovendo a igualdade, a ministra completou: “Hoje nós queremos discutir igualdade. Esse governo, junto com todas as mulheres, tem o compromisso efetivo com as mulheres, com você mãe, dona de casa, que está trabalhando ou pegando ônibus de madrugada. Esse governo está aqui para mudar a sua vida, a sua história, a sua realidade. E é esse o compromisso.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/lula-e-suas-ministras-celebraram-o-dia-internacional-da-mulher-em-almoco-com-servidoras/

Lula e suas ministras celebraram o Dia Internacional da Mulher em almoço com servidoras

2024-03-09