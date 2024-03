Geral Saiba quem são os deputados federais gaúchos presidindo comissões na Câmara

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

Daiana Santos (PCdoB-RS) presidirá a Comissão de Direitos e Lucas Redecker (PSDB-RS) comandará a Comissão de Relações Exteriores. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Dezenove das 30 comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegeram na última quarta-feira (6) seus novos presidentes para o mandato de um ano. Dois dos que foram escolhidos até agora são parlamentares gaúchos. Daiana Santos (PCdoB-RS) presidirá a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Já Lucas Redecker (PSDB-RS) comandará a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Os partidos dos presidentes que comandariam cada comissão foram definidos previamente pelos líderes partidários, com base na proporcionalidade partidária, e os nomes dos candidatos eleitos também foram indicados pelos líderes.

Daiana Santos

A deputada Daiana Santos afirmou que está comprometida com as lutas contra o racismo, pelos direitos das mulheres e pelos direitos LGBTs. “Estamos aqui para trabalhar de forma ativa para que políticas públicas cheguem a todos os cantos do País. Quero garantir que tenhamos articulação com todos os setores da sociedade”, declarou.

Daiana Santos é educadora social, sanitarista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e está no primeiro mandato de deputada federal. Antes, foi vereadora em Porto Alegre. Daiana é a primeira congressista negra e lésbica eleita pelo RS.

Durante a pandemia, idealizou e coordenou o Fundo das Mulheres de Porto Alegre, projeto social que atende mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Atua na promoção da saúde da população negra, com experiência na atenção básica e no acolhimento de pessoas em situação de rua.

Lucas Redecker

O deputado ressaltou a importância da comissão sobretudo no momento em que o mundo está em tensão permanente com a guerra entre Rússia e Ucrânia e os conflitos na Faixa de Gaza. “O Brasil sempre foi um País que prezou pela diplomacia para buscar acordos internacionais e mediar conflitos. Como um poder independente, o Poder Legislativo tem autonomia para fazer essa construção”, disse Redecker.

Natural de Novo Hamburgo (RS), Lucas Redecker exerce o segundo mandato consecutivo de deputado federal, aos 42 anos. Filho do ex-deputado Júlio Redecker, que faleceu em acidente aéreo em 2007, foi deputado estadual (2011-2019) e secretário de Minas e Energia do Rio Grande do Sul (2015). Começou a vida política no PPB, onde foi presidente da juventude, e desde 2003 está no PSDB.

Na Câmara, foi vice-líder do PSDB entre 2019 e 2021 e é vice-líder do bloco União – PP – Federação PSDB – Cidadania – PDT – Avante – Solidariedade – PRD. Foi presidente da comissão especial que analisou o Código Brasileiro de Energia Elétrica (2019-2023), que não chegou a ser votado.

Outras comissões

Ficaram para esta próxima semana as eleições das seguintes comissões: Desenvolvimento Urbano; Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; Fiscalização Financeira e Controle; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; Ciência, Tecnologia e Inovação; Comunicação; e Administração e Serviço Público.

Veja os que foram eleitos até agora para presidir as comissões: O deputado Pedro Aihara (PRD-MG) foi eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Pessoa Idosa; o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) comandará a Comissão de Legislação Participativa; a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família ficará sob o comando do Pastor Eurico (PL-PE); a deputada Daiana Santos (PCdoB-RS) comandará a Comissão de Direitos Humanos; o deputado Aliel Machado (PV-PR) foi eleito presidente da Comissão de Cultura; a Comissão de Educação será presidida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG); o deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG) foi eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; a Comissão de Defesa do Consumidor será presidida pelo deputado Fabio Schiochet (União-SC); o deputado Alberto Fraga (PL-DF) foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública; a Comissão de Esporte será comandada pelo deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP); a Comissão de Indústria e Comércio terá como presidente o deputado Josenildo (PDT-AP); o deputado Lucas Redecker (PSDB-RS) foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores; o deputado Danilo Forte (União-CE) foi eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico; a Comissão de Saúde será comandada pelo deputado Dr. Francisco (PT-PI); o deputado Mário Negromonte Jr. (PP-BA) foi eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação; a Comissão de Viação e Transportes será comandada pelo deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG); e o deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) foi eleito presidente da Comissão de Agricultura. As informações são da Agência Câmara de Notícias e da Agência Brasil.

