Política Lula elogia Fernando Haddad, mas diz que o ministro da Fazenda nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone e que ele tem que “passar charme”

Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Presidente reforçou os feitos da gestão do ministro da Fazenda, afirmou que governo é sério e que economia "não se faz com mágica". (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa quarta-feira (12) estar satisfeito com a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas fez uma observação sobre a comunicação do titular da pasta, afirmando que ele “nem sempre é feliz quando pega o microfone”. A declaração foi feita durante um evento do governo que anunciou um novo programa de crédito consignado para trabalhadores do setor privado, onde Lula também aproveitou para dar uma dica ao ministro, recomendando que ele “passe charme” ao falar.

Lula, que já exerceu a presidência em dois mandatos anteriores, também comentou sobre sua experiência com ministros da Fazenda ao longo dos anos. “Eu já fui presidente duas vezes, já tive dois ministros da Fazenda no período passado. Mas eu conheço, pessoalmente, muitos ministros da Fazenda desse país. Conheço das pessoas mais importantes até as pessoas mais insignificantes. Conheço até ministro que hoje dá palpite, mas que, quando era ministro, a inflação era 80% ao mês, e hoje dá palpite na inflação de 5%”, afirmou o presidente, demonstrando conhecimento profundo das diferentes administrações econômicas que passaram pelo Brasil ao longo dos anos.

Em relação a Haddad, Lula não poupou elogios, mas também fez críticas construtivas sobre a postura do ministro ao falar em público. “Queria falar isso porque tenho a felicidade de ter o companheiro Haddad como ministro da Fazenda, um companheiro, que nem sempre, é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo pro Haddad: ‘Haddad, você tem que passar um pouco de charme’. Eu falava pra Dilma: ‘Ô, Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima, não segura’”, continuou o presidente, fazendo referência à ex-presidente Dilma Rousseff e ao modo como ele aconselhava a ex-presidente a se conectar emocionalmente com o público.

Além disso, Lula ressaltou a seriedade e o compromisso de seu governo, dizendo que não se trata de um governo de “aventureiros”. “Aqui nesse governo todo mundo tem um compromisso sério com a sua história. Não pensem que eu tenho direito de fazer algum absurdo. Economia não se faz com mágica. A gente não inventa”, declarou o presidente, reforçando a postura responsável e pragmática de sua gestão.

Lula também se lembrou de um evento anterior, em Minas Gerais, na última terça-feira (11), onde elogiou Haddad ao ler a nominata do governo. Na ocasião, ao anunciar o nome do ministro da Fazenda, o presidente destacou os feitos de Haddad, mencionando: “Meu caro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, responsável pelos acertos das coisas que estão acontecendo de forma benéfica na economia brasileira”.

