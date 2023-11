Futebol Lula elogia Messi e fala sobre prêmio que o Brasil não ganha desde 2007: “Bola de Ouro não combina com farra”

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Lula não citou o nome de nenhum jogador brasileiro, mas criticou a fase atual do futebol nacional. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa terça-feira (31) que ser profissional “não combina com farra”, ao exaltar o argentino Lionel Messi, que na segunda-feira conquistou seu oitavo prêmio de melhor jogador do mundo. Lula não citou o nome de nenhum jogador brasileiro, mas criticou a fase atual do futebol nacional e acrescentou que o último grande time do Brasil foi o de 2006.

Exemplo para o Brasil

“Não é possível que o Messi não sirva de exemplo para outros jogadores brasileiros. Um cara de 36 anos de idade, foi campeão do mundo, ganhou ano passado e ganhou esse ano de novo jogando nos Estados Unidos a bola de ouro […] Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade”, afirmou o presidente, completando:

“Quem quiser ganhar a bola de ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Quem quiser ser profissional não combina com farra, não combina com noitada. Quem quiser ser profissional combina com se dedicar, significa ser ídolo, se dedicar, ser exemplo. Se você não é exemplo, você não serve para muita coisa.”

O brasileiro mais bem colocado na edição deste ano da Bola de Ouro foi Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid e que ficou em 6º lugar. A última vez que um jogador brasileiro ganhou na premiação foi com Kaká, em 2007. Antes dele, o Brasil venceu com Ronaldo Fenômeno (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005).

Cristiano Ronaldo

Além de Messi, o presidente também citou o caso do português Cristiano Ronaldo que já tem uma idade avançada para um atleta de nível profissional, mas segue atuando em alto nível. A declaração aconteceu após citar que o Brasil vende jogadores jovens, mas os clubes os recontratam quando estão perto da aposentadoria.

“Se bem que hoje o preparo físico permite que as pessoas vivam e joguem bola um pouco mais. Eu fico um absurdo vendo o Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita em 43 jogos marcar 40 gols, mais do que todo o time do Corinthians em dois campeonatos.” As informações são do jornal O Globo.

