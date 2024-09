Política Lula encomenda campanha para “fisgar” microempreendedores, avessos ao governo

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Na avaliação do Palácio do Planalto, a iniciativa ainda é pouco conhecida no País e tem o potencial de atrair o setor beneficiado. Foto: Ricardo Stuckert/PR

Em ano de eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendou à Secretaria de Comunicação (Secom) uma campanha publicitária sobre o programa de crédito “Acredita”, voltado a microempreendedores. Na avaliação do Palácio do Planalto, a iniciativa ainda é pouco conhecida no País e tem o potencial de atrair o setor beneficiado, que é avesso ao governo federal.

Uma pesquisa interna da Secom identificou os três setores mais resistentes ao governo Lula: agronegócio, evangélicos e microempreendedores. No diagnóstico da pasta, a má impressão desse último grupo pode ser mais fácil de reverter porque não seria ideológica.

O Planalto quer mudar a percepção no setor de que o governo – sob qualquer presidente – só recolhe impostos e não os reverte em benefícios à população. A ideia, então, é levar à televisão e às redes sociais peças publicitárias que expliquem o “Acredita”.

Lançado via Medida Provisória que perdeu validade, o programa oferece crédito com taxas de juros diferenciadas para pequenos empreendedores, incluindo beneficiários do Bolsa Família. Agora, o governo tenta aprovar o texto via projeto de lei. A matéria foi aprovada na Câmara e aguarda tramitação no Senado. (AE)

