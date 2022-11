Mundo Lula se encontra com representantes dos Estados Unidos e da China para assuntos do clima na COP 27

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2022

Presidente eleito falou sobre os dois encontros na sua conta pessoal em uma rede social Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Presidente eleito falou sobre os dois encontros na sua conta pessoal em uma rede social. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou nesta terça-feira (15) com John Kerry e Xie Zhen Hua, representantes dos Estados Unidos e da China para assuntos do clima na COP 27, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. “Me reuni agora há pouco com @JohnKerry, dos EUA, e Xie Zhenhua, da China, que representam seus países, as duas maiores economias do mundo, no debate climático na #COP27”, escreveu o presidente eleito no Twitter.

Lula foi convidado para participar da COP 27 logo após ter vencido o segundo turno das eleições. Ele desembarcou nesta segunda (14) na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, que sedia a edição deste ano do evento.

Na comitiva do presidente eleito estão a nova primeira-dama, Janja Lula da Silva, a deputada federal eleita Marina Silva, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o ex-ministro Fernando Haddad.

Marina também se reuniu, mais cedo, com John Kerry, secretário de Estado dos EUA na gestão do ex-presidente Barack Obama.

Agenda de Lula

Na quarta-feira (16), Lula deve participar do evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, junto com os governadores Waldez Góes (PDT-AP) Gladson Cameli (PP-AC), Mauro Mendes (União-MT), Helder Barbalho (MDB-PA), Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), e Marcos Rocha (União-RO).

Às 17h15 (12h15 no fuso de Brasília) de quarta, o petista deve se encontrar com representantes da sociedade civil brasileira, e, às 15h (hora local), participará do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudança Climática.

De acordo com o blog da Julia Duailibi, Lula recebeu dez pedidos de reuniões bilaterais durante a COP-27.

Entre as demandas estão encontros com representantes da China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass. Outro pedido é do parlamentar britânico Alok Sharma, que presidiu a COP 26, realizada em Glasgow, na Escócia, no ano passado

Após a COP, Lula vai para Portugal, onde terá encontros com autoridades do país. Ele retornará no fim de semana para o Brasil.

