Política Lula entrega primeiros cartões a estudantes de baixa renda que aderiram ao “Pé de meia”

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Primeira parcela de R$ 200 começa a ser paga nesta terça-feira (26). Na foto, o presidente Lula Foto: Ricardo Stuckert/PR Primeira parcela de R$ 200 começa a ser paga nesta terça-feira (26) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reforço da agenda positiva, o presidente Lula entregou nesta segunda-feira (25) os primeiros cartões do programa “Pé de Meia”, do Ministério da Educação. A iniciativa é voltada para alunos matriculados em escolas públicas e que estejam cursando o ensino médio. A cerimônia no Palácio do Planalto também marcou o anúncio do pagamento da primeira parcela a partir desta terça-feira (26).

“Quando a gente pensou no programa Pé de Meia era pensando em mudar a realidade dos jovens brasileiros. E eu peço como pai, presidente, amigo: não desistam da escola e dos estudos. A escola é um lugar de aprendizado, convivência democrática e amizade”, afirmou Lula.

O objetivo do governo é evitar a evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos. Serão dez parcelas de R$ 200, além de um depósito de R$ 1.000 ao final de cada ano e de um incentivo de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

Para isso, haverá algumas condições. “Primeiro o aluno vai ter que garantir mínimo de presença de 80% de frequência em sala de aula. E para receber os mil reais, claro, tem que passar de ano”, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Os créditos serão feitos de acordo com a data de nascimento dos alunos, em contas digitais abertas pela Caixa Econômica. Os pagamentos vão até abril, de acordo com o cronograma:

26 de março | nascidos em janeiro e fevereiro

27 de março | nascidos em março e abril

28 de março | nascidos em maio e junho

1º de abril | nascidos em julho e agosto

2 de abril | nascidos em setembro e outubro

3 de abril | nascidos em novembro e dezembro

Faculdade da Matemática

O presidente da República anunciou ainda que o governo vai inaugurar uma faculdade de matemática no Rio de Janeiro, no dia 02/04.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-entrega-primeiros-cartoes-a-estudantes-de-baixa-renda-que-aderiram-ao-pe-de-meia/

Lula entrega primeiros cartões a estudantes de baixa renda que aderiram ao “Pé de meia”

2024-03-25