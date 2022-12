Política Lula escala Haddad para encontro com Banco Mundial

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

O encontro aconteceu no hotel onde o ex-prefeito de São Paulo está hospedado em Brasília Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação O encontro aconteceu no hotel onde o ex-prefeito de São Paulo está hospedado em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Favorito para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi escalado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar nesta quarta-feira (7) de uma reunião com representantes do Banco Mundial. O encontro aconteceu no hotel onde Haddad está hospedado em Brasília.

Participaram do encontro: Carlos Felipe Jaramillo, vice-presidente do Banco Mundial para América Latina e Caribe, e Johannes Zutt, diretor do Banco Mundial no Brasil. Os representantes do Banco Mundial solicitaram o encontro com Lula que pediu para que Fernando Haddad tocasse a reunião por ele.

Os representantes do banco entregaram um documento com uma lista de medidas econômicas que consideram fundamentais para o país seguir uma trajetória de crescimento sustentável nos próximos anos. Na saída, Jaramillo disse que a viagem para o Brasil foi exclusiva para tratar de assuntos com a equipe de transição e que no encontro com Haddad, eles trataram de economia social e sustentável.

