Grêmio oficializa a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Lateral esquerdo vem do São Paulo e assina com o Tricolor por duas temporadas Foto: Divulgação Lateral esquerdo vem do São Paulo e assina com o Tricolor por duas temporadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grêmio confirmou nesta quarta-feira (7) a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, de 33 anos. O atleta, egresso do São Paulo, assina com o Tricolor por duas temporadas.

Reinaldo Manoel da Silva foi revelado pela Penapolense, do interior de São Paulo. Depois de passar pelo Paulista de Jundiaí e pelo Sport Recife, foi contratado pelo São Paulo, no final de 2013. Em 2016 foi emprestado a Ponte Preta, de Campinas, e, no ano seguinte, defendeu a Chapecoense, levando a equipe catarinense a disputa da Copa Libertadores.

Em 2018, renovou contrato com o São Paulo permanecendo no Tricolor Paulista até o final deste ano. Pela equipe do Morumbi atuou por sete temporadas (2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022) conquistando o Estadual de 2011 e sendo escolhido como melhor de sua função nos Paulistões de 2018, 2019 e 2021.

Ficha técnica:

Nome: Reinaldo Manoel da Silva

Posição: Lateral-esquerdo

Nascimento: 28/09/1989

Local: Porto Calvo/AL

Clubes: Penapolense/SP, Paulista/SP, Sport/PE, São Paulo/SP, Ponte Preta/SP, Chapecoense/SC e São Paulo/SP

Títulos: Campeão Paulista Série A3 (Penapolense), Copa Paulista (Paulista/SP), Campeonato Paulista (São Paulo/SP) e Campeonato Catarinense (Chapecoense/SC)

