Política Lula revela para aliados que escolheu o embaixador Mauro Vieira para o Itamaraty

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ex-chanceler de Dilma Rousseff, o escolhido criou um vínculo definitivo com o presidente eleito nos momentos mais difíceis do petista, quando foi condenado e depois preso Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ex-chanceler de Dilma Rousseff, Mauro Vieira criou um vínculo definitivo com Lula nos momentos mais difíceis do petista, quando foi condenado e depois preso. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para interlocutores próximos, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já confirmou o nome do embaixador Mauro Vieira como o futuro ministro de Relações Exteriores. Ex-chanceler de Dilma Rousseff, Mauro Vieira criou um vínculo definitivo com Lula nos momentos mais difíceis do petista, quando foi condenado e depois preso.

“O Lula tem essa relação de afeto com as pessoas. O Mauro Vieira nunca deixou de ligar constantemente para Lula, mesmo quando todos se afastaram”, disse ao blog um interlocutor do presidente eleito. Também estava cotado para a pasta o senador Jaques Wagner (PT-BA). No entanto, ele deve assumir a liderança do governo no Senado.

Lula avalia que não pode abrir mão de senadores experientes na articulação política dentro do Congresso. Wagner já ocupou essa função informalmente nesses últimos dias, quando negociou a aprovação da PEC da Transição.

Forças Armadas

Lula também definiu com José Múcio, o futuro ministro da Defesa, os novos comandantes das Forças Armadas. Veja quem são:

Exército: general Julio Cesar de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e construção. É o mais antigo da tropa;

Marinha: almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de Operações Navais da Marinha;

Aeronáutica: tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, atual chefe do estado-maior da Aeronáutica;

Comandante do Estado-maior das Forças Armadas: almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do estado-maior da Marinha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política