Por Bruno Laux | 14 de agosto de 2025

O presidente Lula espera contar com votação rápida no Congresso sobre a Medida Provisória assinada nessa quarta-feira (13). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Votação ágil

O presidente Lula espera contar com votação rápida no Congresso sobre a Medida Provisória assinada nesta quarta-feira para mitigar impactos às empresas afetadas pelo “tarifaço” dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Ainda que o Legislativo siga tumultuado pelos movimentos da oposição em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Executivo avalia que a urgência da necessidade de socorrer os setores prejudicados deve mobilizar empenho de diferentes grupos parlamentares.

Reação suprapartidária

Presente no anúncio do plano de contingência do governo federal contra o tarifaço de Trump, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a Medida Provisória apresentada pelo Planalto. O líder parlamentar avalia que o texto está acima de “preferências partidárias ou ideológicas”, representando grande importância para a proteção dos setores produtivos diante de “tarifas excepcionais”.

Plano eleitoreiro

Para o deputado Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, a MP apresentada pelo Planalto em resposta ao tarifaço de Trump possui caráter “paliativo” e “eleitoreiro”. Próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar acusou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de usar o anúncio para “palanque político” e “pintar” um Brasil “democrático, sem censura e sem perseguição”.

Resolução parcial

Apesar de reconhecer o plano de contingência anunciado pelo governo federal como “necessário e relevante” para dar fôlego ao setor empresarial, a FIERGS avalia que a medida ainda é insuficiente para preservar empregos e garantir a sustentabilidade dos negócios. O presidente da entidade, Claudio Bier, pontua que as medidas não são capazes de restabelecer a competitividade de entrada no mercado dos Estados Unidos, por previrem ações paliativas, que não resolvem o problema.

Instalação impreterível

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), chefe do Legislativo federal, prometeu nesta quarta-feira instalar “impreterivelmente” na próxima semana a CPMI que vai investigar desvios no INSS. O chefe da Casa Alta já alinhou os preparativos para o início dos trabalhos do colegiado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que confirmará com lideranças partidárias os integrantes do colegiado.

Liderança interina

Durante a ausência de Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, para a realização de uma cirurgia ortopédica, o posto na Casa Alta será ocupado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE). Ainda que afastado do Congresso para recuperação pós-cirúrgica, Jaques sinalizou que seguirá acompanhando as discussões no Legislativo de forma remota.

Assédio militar

A Câmara enviou para apreciação do Senado o projeto substitutivo da deputada Coronel Fernanda (PL-MT) que tipifica o crime de assédio sexual no Código Penal Militar. Válido para integrantes das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros, assim como para pessoas sob sua jurisdição administrativa ou disciplinar, o texto define medidas protetivas e de prevenção de episódios do gênero nos ambientes profissionais.

Leis e Likes

Criadores de conteúdo de diferentes segmentos participam nesta semana, no STF, do evento “Leis e Likes”, organizado para aproximar o Judiciário dos influenciadores. Ao longo de dois dias de encontro, o evento propõe discussões de assuntos relacionados à IA, liberdade de expressão e combate à desinformação, em conversas de integrantes da Corte com 23 influencers convidados.

Indicações aprovadas

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, em sessão deliberativa, sete nomeações do Executivo para funções públicas. Entre as indicações validadas, estão um nome para o STM, um para a diretoria da Ancine, três para o Conselho Nacional do Ministério Público e dois para o STJ.

Frota escolar

Um conjunto de 46 novos ônibus escolares será incorporado nesta quinta-feira à frota da Rede Estadual de Ensino do RS. Os veículos, cedidos até 2035 com recursos de emendas parlamentares e contrapartida do Executivo, serão distribuídos entre municípios de todas as regiões do Estado para o transporte de estudantes residentes em zonas rurais.

Referência em resiliência

Em cerimônia no Palácio Piratini, o governo estadual lançou nesta terça-feira o Centro de Referência Internacional em Estudos Relacionados às Mudanças Climáticas. Viabilizado com R$ 34 milhões do Funrigs, o programa trabalhará na promoção de soluções de adaptação às alterações do clima no RS, tornando o Estado referência para demais regiões vulneráveis.

Conta dividida

Durante fala nesta quarta-feira na 17ª reunião do Fórum Nacional de Governadores, em Belém (PA), o vice-governador Gabriel Souza defendeu a liderança do Brasil à frente da cobrança sobre o cumprimento de compromissos climáticos pelos países ricos. Destacando que parte dessas nações não está cumprindo metas assumidas em conferências, o representante gaúcho afirmou que a “conta” relacionada ao enfrentamento das mudanças climáticas não pode ficar somente com os países pobres e em desenvolvimento.

Ritmo gaúcho

A Secretaria Estadual da Cultura publicou nesta semana a portaria que oficializa o gênero musical “bugio” como patrimônio imaterial do RS. Articulada inicialmente pelos municípios de São Francisco de Assis e São Francisco de Paula, a formalização busca o reconhecimento de um gênero genuinamente gaúcho, permitindo a formulação de políticas públicas voltadas à sua preservação.

Censo PcD

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram ontem (13) o projeto que institui na Capital o Censo Demográfico Integrado e Específico das pessoas com deficiência e seus familiares. Proposto pelo vereador Conselheiro Marcelo Bernardi (PSDB), o processo será realizado a cada quatro anos para quantificar, localizar e mapear essa população, de modo a fornecer subsídios para a formulação e o direcionamento de políticas públicas.

Ensino de superdotados

A Unidade de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Educação da Capital realizou nesta quarta-feira o primeiro Colóquio de Altas Habilidades e Superdotação de Porto Alegre. O evento promoveu uma rodada de discussões e trocas de experiências para o planejamento do processo de ensino dos mais de 50 alunos com tais capacidades já avaliados e cadastrados no município.

