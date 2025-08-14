Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Bruno Laux Lula espera agilidade do Congresso na votação da MP apresentada para mitigar o tarifaço de Trump

Por Bruno Laux | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O presidente Lula espera contar com votação rápida no Congresso sobre a Medida Provisória assinada nessa quarta-feira (13). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Votação ágil

O presidente Lula espera contar com votação rápida no Congresso sobre a Medida Provisória assinada nesta quarta-feira para mitigar impactos às empresas afetadas pelo “tarifaço” dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Ainda que o Legislativo siga tumultuado pelos movimentos da oposição em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Executivo avalia que a urgência da necessidade de socorrer os setores prejudicados deve mobilizar empenho de diferentes grupos parlamentares.

Reação suprapartidária

Presente no anúncio do plano de contingência do governo federal contra o tarifaço de Trump, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a Medida Provisória apresentada pelo Planalto. O líder parlamentar avalia que o texto está acima de “preferências partidárias ou ideológicas”, representando grande importância para a proteção dos setores produtivos diante de “tarifas excepcionais”.

Plano eleitoreiro

Para o deputado Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, a MP apresentada pelo Planalto em resposta ao tarifaço de Trump possui caráter “paliativo” e “eleitoreiro”. Próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar acusou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de usar o anúncio para “palanque político” e “pintar” um Brasil “democrático, sem censura e sem perseguição”.

Resolução parcial

Apesar de reconhecer o plano de contingência anunciado pelo governo federal como “necessário e relevante” para dar fôlego ao setor empresarial, a FIERGS avalia que a medida ainda é insuficiente para preservar empregos e garantir a sustentabilidade dos negócios. O presidente da entidade, Claudio Bier, pontua que as medidas não são capazes de restabelecer a competitividade de entrada no mercado dos Estados Unidos, por previrem ações paliativas, que não resolvem o problema.

Instalação impreterível

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), chefe do Legislativo federal, prometeu nesta quarta-feira instalar “impreterivelmente” na próxima semana a CPMI que vai investigar desvios no INSS. O chefe da Casa Alta já alinhou os preparativos para o início dos trabalhos do colegiado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que confirmará com lideranças partidárias os integrantes do colegiado.

Liderança interina

Durante a ausência de Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, para a realização de uma cirurgia ortopédica, o posto na Casa Alta será ocupado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE). Ainda que afastado do Congresso para recuperação pós-cirúrgica, Jaques sinalizou que seguirá acompanhando as discussões no Legislativo de forma remota.

Assédio militar

A Câmara enviou para apreciação do Senado o projeto substitutivo da deputada Coronel Fernanda (PL-MT) que tipifica o crime de assédio sexual no Código Penal Militar. Válido para integrantes das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros, assim como para pessoas sob sua jurisdição administrativa ou disciplinar, o texto define medidas protetivas e de prevenção de episódios do gênero nos ambientes profissionais.

Leis e Likes

Criadores de conteúdo de diferentes segmentos participam nesta semana, no STF, do evento “Leis e Likes”, organizado para aproximar o Judiciário dos influenciadores. Ao longo de dois dias de encontro, o evento propõe discussões de assuntos relacionados à IA, liberdade de expressão e combate à desinformação, em conversas de integrantes da Corte com 23 influencers convidados.

Indicações aprovadas

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, em sessão deliberativa, sete nomeações do Executivo para funções públicas. Entre as indicações validadas, estão um nome para o STM, um para a diretoria da Ancine, três para o Conselho Nacional do Ministério Público e dois para o STJ.

Frota escolar

Um conjunto de 46 novos ônibus escolares será incorporado nesta quinta-feira à frota da Rede Estadual de Ensino do RS. Os veículos, cedidos até 2035 com recursos de emendas parlamentares e contrapartida do Executivo, serão distribuídos entre municípios de todas as regiões do Estado para o transporte de estudantes residentes em zonas rurais.

Referência em resiliência

Em cerimônia no Palácio Piratini, o governo estadual lançou nesta terça-feira o Centro de Referência Internacional em Estudos Relacionados às Mudanças Climáticas. Viabilizado com R$ 34 milhões do Funrigs, o programa trabalhará na promoção de soluções de adaptação às alterações do clima no RS, tornando o Estado referência para demais regiões vulneráveis.

Conta dividida

Durante fala nesta quarta-feira na 17ª reunião do Fórum Nacional de Governadores, em Belém (PA), o vice-governador Gabriel Souza defendeu a liderança do Brasil à frente da cobrança sobre o cumprimento de compromissos climáticos pelos países ricos. Destacando que parte dessas nações não está cumprindo metas assumidas em conferências, o representante gaúcho afirmou que a “conta” relacionada ao enfrentamento das mudanças climáticas não pode ficar somente com os países pobres e em desenvolvimento.

Ritmo gaúcho

A Secretaria Estadual da Cultura publicou nesta semana a portaria que oficializa o gênero musical “bugio” como patrimônio imaterial do RS. Articulada inicialmente pelos municípios de São Francisco de Assis e São Francisco de Paula, a formalização busca o reconhecimento de um gênero genuinamente gaúcho, permitindo a formulação de políticas públicas voltadas à sua preservação.

Censo PcD

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram ontem (13) o projeto que institui na Capital o Censo Demográfico Integrado e Específico das pessoas com deficiência e seus familiares. Proposto pelo vereador Conselheiro Marcelo Bernardi (PSDB), o processo será realizado a cada quatro anos para quantificar, localizar e mapear essa população, de modo a fornecer subsídios para a formulação e o direcionamento de políticas públicas.

Ensino de superdotados

A Unidade de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Educação da Capital realizou nesta quarta-feira o primeiro Colóquio de Altas Habilidades e Superdotação de Porto Alegre. O evento promoveu uma rodada de discussões e trocas de experiências para o planejamento do processo de ensino dos mais de 50 alunos com tais capacidades já avaliados e cadastrados no município.

* Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Bruno Laux

Poços da Aegea em Viamão preocupam comunidade por impactos ambientais e econômicos
Bomba
https://www.osul.com.br/lula-espera-agilidade-do-congresso-na-votacao-da-mp-apresentada-para-mitigar-o-tarifaco-de-trump/ Lula espera agilidade do Congresso na votação da MP apresentada para mitigar o tarifaço de Trump 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Inter perde por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida e precisa reverter no Beira-Rio para seguir na Libertadores
Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Bruno Laux Poços da Aegea em Viamão preocupam comunidade por impactos ambientais e econômicos

Bruno Laux Catadores denunciam abusos em operação da Brigada Militar na Vila dos Papeleiros

Bruno Laux Governo Lula busca se reaproximar do Congresso enquanto oposição retoma obstrução

Bruno Laux Senado debate potencial do transporte ferroviário para a logística do agronegócio brasileiro