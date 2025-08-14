Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Por Leandro Mazzini | 14 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Polícia começou a abrir o cofre dos fiscais corruptos da Fazenda Paulista e achou uma bomba, ou várias bombas (de combustíveis) no esquema de propina por crédito tributário. Um novo personagem surgiu (curiosamente ainda preservado na Justiça e na mídia) e seu assecla direto. A mídia não menciona que o controlador da rede Oxxo é o mega empresário Rubens Ometto, sócio do Grupo Shell no Brasil. A Oxxo opera lojas de conveniência nos postos da bandeira e tem como executivo Carlos Faccio, também diretor do Instituto Combustível Legal (ICL). Semana passada, a Coluna revelou o mal-estar em reunião do ICL após relato de testemunhas de um telefonema muito suspeito de um figurão da Fazenda paulista a Faccio, repassando plano de cercar um concorrente do grupo na praça. Vem mais camburão aí?

Mandato ameaçado

A licença de 120 dias do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou ao fim no último dia 20 de julho e o parlamentar, ainda nos EUA, tem acumulado faltas desde então. Até o final do ano ele pode faltar sem riscos. No entanto, a Câmara estuda fechar seu gabinete por pressão da base governista. Funcionários, escolhidos por Eduardo, é quem diariamente têm aberto o gabinete e cumprindo a jornada.

Sobra parlamentar

Escolhido pelo partido como suplente de Eduardo Bolsonaro, o Missionário José Olímpio (PL-SP) ocupa agora o gabinete da deputada cassada Carla Zambelli, atualmente presa na Itália. O mandato de Zambelli continua em vigor, pois não há suplente para ela. Mas se o mandato do Bolsonaro está valendo, o que faz o Missionário no gabinete?

Climão

Convidado de honra no tradicional almoço da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Arthur Lira (PP-AL) causou climão ao mencionar a isenção dos impostos, do qual é relator. Irritado, o deputado Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) cortou Lira logo no início de sua fala. O evento reuniu menos de 30 deputados, dos 60/80 esperados. O que acende alerta para a força (ou falta dela) do AL.

Ascensão paraguaia

Com cenário de estagnação, dólar alto e carga tributária pesadíssima, grandes e médias empresas brasileiros abrem unidades fora do País. A BOOS Mangueiras, líder em soluções para condução e proteção de cabos fluidos, passará sua produção para o Paraguai. A empresa viu no país vizinho um ambiente mais estável para investimento.

Exportação suína

As exportações brasileiras de carne suína atingiram 848,8 mil toneladas no 1º semestre de 2025. O número supera em 12,9% o total registrado no mesmo período de 2024 (752,1 T), é o que informa a Associação Brasileira de Proteína Animal. O Brasil faturou US$ 2,039 bilhões com o produto nos sete primeiros meses do ano. Os principais destinos de exportação são: Filipinas (31,5T), Chile (14,5T) e China (11,9T).

(Com Carol Purificação e Alexandre Braz – @colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

