Cláudio Humberto Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro

Por Cláudio Humberto | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Têm explicação os sucessivos atrasos no lançamento do “Brasil Soberano”, factoide de Lula (PT), Fernando Haddad & cia: o governo nem mesmo sabe se as sanções tarifárias dos Estados Unidos serão alteradas. A aposta é que ainda vem chumbo grosso por aí, mas ninguém sabe. Havia expectativa de alguma luz na suposta reunião, não confirmada, do ministro da Fazenda com o secretário de Tesouro, Steve Bessent, duro crítico do STF e de Alexandre de Moraes.

Só no protocolo

Na segunda (11), enquanto Geraldo Alckmin mostrava o plano a Lula, a pauta juntou dois desafetos: Haddad e Rui Costa (Casa Civil).

Café frio

A reunião não constava da agenda oficial, mas a coluna soube que não foi muito agradável. A dupla disputa preferência de Lula na sucessão.

Vai dar?

O governo também não sabe se o crédito de R$30 bilhões será suficiente. Na Fazenda, há pânico: não existe esse dinheiro.

Sinal de vida

Sem esperar muita coisa do pacote, que deve mais endividar do que salvar o exportador, a CNI anunciou que vai à Justiça contra o tarifaço.

EUA avaliam Mais Médicos como trabalho escravo

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30. O governo dos Estados Unidos apurou que ele e os demais sancionados inventaram esse programa como forma de fazer o Brasil financiar a ditadura cubana. O Mais Médicos era tão cruel quanto covarde: pagava a cada médico cubano apenas 10% do valor que era repassado à ditadura.

Falta Dilma

Em Brasília, prospera a expectativa de que Dilma Rousseff, cujo governo implantou o Mais Médicos, também está na mira dos EUA.

Indignação antiga

O responsável pela decisão de cancelar vistos de petistas que inventaram o Mais Médicos foi o secretário de Estado Marco Rubio,

Ele conhece bem

Descendente de cubanos, Marco Rubio sempre se mostrou indignado com o drama da exploração dos médicos pelo consórcio Brasil-Cuba.

Era a vez dele

A confirmação de Edson Fachin como futuro presidente do STF, a ser empossado em setembro, cumpre tradição de revezamento: assume o posto o ministro mais antigo que ainda não o ocupou.

Espera-se muito de Fachin

Espera-se de Fachin iniciativas para promover a conciliação nacional, após suas declarações recentes em defesa de um STF dentro do seu quadrado, com autocontenção, cancelando decisões de ódio.

Perdeu, mané

A decisão do Departamento de Estado de cancelar os vistos de petistas que implantaram o “Mais Médicos” atinge, entre outros, Alberto Kleiman, atualmente o coordenador-geral da Cop30.

Lula é o problema

Em evento de um bancão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), disse ter a receita para recuperar o problema fiscal e moral do País: “o Brasil não aguenta mais o Lula e nem o PT”.

Sem passar pano

Carlos Portinho (PL-RJ) foi tachado como “incisivo” por Otto Alencar (PSD-BA) ao fazer seu papel na sabatina da indicada de Lula ao STM. O senador quis saber sobre um mestrado declarado e não concluído.

No fundão

Difícil acreditar que Simone Tebet (Planejamento) teve papel decisivo no “Brasil Soberano’, como disse Haddad ao apresentar o pacote. À ministra foi reservado lugar na plateia, e nem era primeira fila.

Monumento à inutilidade

Na cerimônia-factoide de Lula para apresentar o pacote anti-tarifaço, o comentário que corria entre os presentes era o que o chanceler Mauro Vieira fazia no palco. Entrou mudo, saiu calado e nada apresentou.

O cúmulo

Os petistas estão babando por censura, mas o pretexto para regular as redes servirá supostamente apenas para proteger criancinhas, nada tem a ver com censura, jura o deputado Helder Salomão (PT-ES).

Pensando bem…

…para combater tarifa estrangeira, o governo Lula usa a “tarifa” paga pelo pagador de impostos brasileiro.

PODER SEM PUDOR

Nepotismo militante

Certa vez, durante discussão na Câmara sobre emenda proibindo o nepotismo no serviço público, o deputado tucano Zenaldo Coutinho (PA) arrancou gargalhadas ao ilustrar, com uma história, a fome do PT por cargos. Ele contou que um colega deputado, cuja identidade não revelou, procurava alguém para se casar, mas faz uma exigência: deveria ser petista. “Por quê?”, perguntou Coutinho, curioso. A resposta: “Ela já vem empregada no governo federal…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/governo-lula-lanca-brasil-soberano-no-escuro/

Governo Lula lança Brasil Soberano no escuro

2025-08-14