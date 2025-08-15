Bruno Laux Governo Lula instala câmara para monitorar impactos do tarifaço dos EUA sobre os empregos

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

O Ministério do Trabalho publicou nesta quinta-feira a portaria que cria a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego. (Foto: Gilson Abreu/AEN)

Monitoramento do emprego

De forma integrada às ações de resposta ao tarifaço do governo Trump, o Ministério do Trabalho publicou nesta quinta-feira a portaria que cria a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego. O novo colegiado atuará, entre outras frentes, no monitoramento de estudos e diagnósticos sobre o nível de emprego nas empresas diretamente afetadas pela sobretaxa, bem como na avaliação dos efeitos indiretos nas cadeias produtivas.

Multilateralismo internacional

O presidente Lula segue articulando uma videoconferência com líderes do Brics e da Europa para discutir o tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Focado na defesa do multilateralismo, Lula já conversou com China, Rússia e Índia, e ainda pretende contatar França, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Comissão Europeia.

Greve de fome

O advogado da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP), Fábio Pagnozzi, atribuiu o recente mal-estar sofrido pela parlamentar em uma audiência de extradição realizada pelo Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, à greve de fome que ela vem realizando nos últimos dias. Apesar da defesa ter solicitado prisão domiciliar ou liberdade em decorrência de questões de saúde, a congressista segue detida na prisão de Rebibbia, na capital italiana.

Aguardando data

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou nesta quinta-feira ao colega e presidente da Primeira Turma da Corte, Cristiano Zanin, o agendamento do julgamento do núcleo 1 da suposta trama golpista articulada em 2022, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados. No pedido, o magistrado destaca que o processo aguarda inclusão em pauta e que a definição da data é necessária para garantir a efetividade da ação judicial.

Votação da LDO

Líder da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o senador Efraim Filho (União-PB) sinalizou para o dia 3 de setembro a votação final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Orçamento de 2026. O colegiado segue trabalhando para ajustar o calendário das matérias relacionadas ao tema, de modo a viabilizar a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual antes do fim do ano.

Resposta rápida

Já validado pelo Senado, o projeto de lei que cria regras de proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais deve entrar na pauta da Câmara já na próxima semana. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa, manifestou disposição em votar em breve o texto do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), diante da necessidade de resposta rápida à exploração e adultização de crianças nas redes.

Ambiente favorável

Hugo Motta (Republicanos-PB) também prometeu para os próximos dias a votação do projeto que isenta do Imposto de Renda pessoas que ganham até R$ 5 mil. O chefe da Câmara avalia que há um ambiente favorável para a aprovação da proposta, demonstrado na aprovação por unanimidade do relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL) sobre o texto.

Pacificação necessária

Mesmo confiante sobre o avanço da reforma do Imposto de Renda nas próximas semanas, Arthur Lira (PP-AL) tem reiterado a interlocutores a necessidade de um clima mais controlado na Câmara para a votação. Ciente das discussões que a compensação da dispensa de tributos prevista na proposta deve gerar, o deputado relator do texto espera que Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa, consiga articular um ambiente mais pacífico.

Terras raras

Diante do interesse de países do exterior em minerais críticos e estratégicos do Brasil, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) propôs no Senado a criação da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras. O grupo parlamentar pretende fortalecer a soberania nacional sobre recursos do gênero, de modo a garantir que sua exploração, beneficiamento e industrialização observem o interesse público e a autonomia brasileira sobre riquezas naturais.

Seguro contra desastres

O Ministério de Portos e Aeroportos assinou nesta semana junto à Confederação Nacional das Seguradoras um protocolo de intenções para a criação de um seguro de risco climático destinado ao setor de portos e aeroportos. Pensado a partir da catástrofe ocorrida no RS em 2024, o acordo visa garantir proteção para a infraestrutura desses locais em situações como enchentes, tempestades, granizo e seca.

Controle animal

O projeto que torna obrigatória a castração de animais vítimas de catástrofes ou outras emergências acolhidos em abrigos públicos avançou na Comissão de Agricultura da Câmara. Ainda tramitando em outras comissões da Casa, o texto busca permitir o controle da superpopulação animal e prevenir o abandono.

Indústria criativa

A secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Cláudia Leitão, reuniu-se nesta quarta-feira com a FIERGS para uma aproximação institucional com o Comitê de Indústria Criativa da entidade. A Federação gaúcha apresentou os projetos em andamento no setor à representante do governo federal, além de dialogar sobre oportunidades para novas iniciativas.

Reação local

O governador Eduardo Leite anunciou nesta quinta-feira a liberação de transferências potenciais de R$ 376 milhões para 176 empresas gaúchas que têm mais de 20% do seu faturamento obtido a partir de exportações destinadas ao mercado dos Estados Unidos. Mobilizada para mitigar os impactos das tarifas de 50% impostas pelo governo Trump, a medida beneficia principalmente os segmentos de produtos vegetais, pecuária e insumos, metal mecânico, calçados e vestuários, eletrônicos e artefatos domésticos.

Desassoreamento RS

A segunda etapa do Programa de Desassoreamento do RS, a ser anunciada nesta sexta-feira pelo governo estadual, contemplará um grupo de 66 municípios gaúchos. Com investimento de R$ 300 milhões do Executivo, o programa já viabilizou a retirada de mais de 2 milhões de metros cúbicos de rios, canais de drenagem e sistemas pluviais.

Guarda metropolitana

O prefeito Sebastião Melo sanciona nesta sexta-feira a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana e institui o novo plano de carreira da corporação. Contrariada por trabalhadores da categoria, a medida foi aprovada no início de julho por 22 votos a 11 na Câmara de Vereadores.

