Por Flavio Pereira | 15 de agosto de 2025

Reginaldo Pujol recebeu do deputado Rodrigo Lorenzoni, o Troféu Liberdade. (Foto: Rodrigo Savedra/Divulgação)

O Salão Júlio de Castilhos recebeu um público incomum no início da tarde de ontem (14), na emocionante cerimônia de entrega do Troféu Liberdade a Reginaldo Pujol. Uma prolongada salva de palmas recepcionou Pujol, que chegou acompanhado da esposa, Maria Regina, familiares, do governador Jair Soares, do ministro Onyx Lorenzoni, do ex-prefeito José Fortunatti, da vice-prefeita Betina Worm e de secretários municipais, vereadores, deputados e amigos, como Germano Bonow.

Pujol foi eleito para dez mandatos na Câmara de Porto alegre

Nascido em Quaraí, Reginado Pujol, advogado, que construiu uma trajetória ímpar, participou ativamente de movimentos estudantis e sempre integrou partidos de direita. Foi vereador de Porto Alegre por dez legislaturas, quando ocupou diversos cargos, incluindo a presidência da Câmara e deputado estadual, de 2007 a 2011. Também foi secretário municipal da Indústria e Comércio e dos Transportes de Porto Alegre e diretor do Departamento Municipal de Habitação em 1975. Em sua gestão, foram implantados 51 conjuntos habitacionais que beneficiaram mais de 150 mil porto-alegrenses. Pujol também foi idealizador da criação e estabelecimento do Brique da Redenção.

Defesa da liberdade

“Em outros tempos era muito difícil defender a liberdade individual, as garantias individuais, o livre mercado e a livre iniciativa como forma de desenvolvimento social e de entrega de oportunidade para as famílias. Muitas vezes, em Porto Alegre, ecoavam pouquíssimas vozes. Em alguns momentos, uma única voz e essa voz era do Reginaldo Pujol. E essa voz nunca se calou em nenhum momento”, garantiu Rodrigo Lorenzoni

Reginaldo Pujol afirmou que “para agradecer ao meu amigo Rodrigo Lorenzoni, eu tenho que fazer um trabalho excepcional, porque vários outros parceiros mereceriam ser homenageados e não eu. Mas ele sabe que cada vez que eu sou cortejado pelos amigos, eu aumento meus compromissos e renovo a minha vontade de servir o povo”. E fez questão de dizer – duas vezes – que “o preço da liberdade é a eterna vigilância!”

Acuado, Hugo Motta não pauta projeto de anistia e irrita a direita

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), desgostou os integrantes da direita que garantiram apoio à sua eleição, mediante o compromisso de que fosse pautado o projeto de anistia. Ontem, Motta criticou duramente a atuação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. Em entrevista à GloboNews, Motta afirmou que o deputado realiza um “trabalho contra o país”.

Possíveis razões para recuo do presidente da Câmara

Os oposicionistas dizem que Hugo Motta passou a se aproximar das pautas do governo e de todo o contexto de apoio que Lula possui, depois que se descobriu que ele está vulnerável diante do prontuário de seus familiares, com inquéritos e processos pendentes. Consulta ao Grok:

Grok : Aqui vai uma lista resumida de alegações e investigações envolvendo a família de Hugo Motta, com base em fontes verificadas (como PF, MPF e tribunais). Note que nem todas resultaram em condenações:

– Mãe (Ilanna Motta): Presa em 2016 por fraudes em contratos (Operação Veiculação); absolvida em 2021.

– Avó (Francisca Motta): Afastada da prefeitura de Patos por desvios de R$11 mi; absolvida em 2021.

– Padrasto (René Trigueiro): Preso em 2016 por desvio de verbas federais; processo arquivado. – Pai (Nabor Wanderley): Investigado em 2025 por fraude em contratos em Patos (R$ 6 mi); falsidade ideológica e improbidade administrativa (perda de R$ 4,9 mi).

– Sogros (Severino e Maria Eliane Medeiros): Denunciados em 2019 por fraude em licitações (R$ 4,8 mi). Fontes: Carta Capital, Gazeta do Povo, E-farsas.

Especialista comenta isenção de ICMS para o leite pasteurizado

A decisão do governo do Rio Grande do Sul, de prorrogar até 30 de abril de 2026 a isenção de ICMS para o leite pasteurizado em embalagem própria para consumo humano, vendido ao consumidor final mereceu uma avaliação de Fabrício Tonegutti, diretor executivo da Mix Fiscal e especialista em Direito Tributário pela FGV. Ele considera que, embora a medida seja positiva, seu alcance é restrito:

“Estamos falando de uma política tributária que atinge, diretamente, apenas cerca de 1 em cada 10 litros de leite consumidos no Rio Grande do Sul. Para essa fatia, o impacto é real — melhora a margem do produtor e ajuda a manter o preço para o consumidor. Mas, para os 85% do mercado que consome leite UHT, nada muda no bolso”, explica.

Governador Eduardo Leite anuncia créditos de ICMS de R$ 400 milhões para empresas exportadoras

O governador do estado Eduardo Leite anunciou ontem mais um, reforço para ajudar empresas atingidas pelo aumento de 50% nas tarifas sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos.

“A gente vai liberar quase R$ 400 milhões em créditos de ICMS para as empresas que vendem para o mercado americano e que dependem bastante destas exportações”, anunciou o governador.

Zucco na visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro ontem

O líder da oposição, deputado federal Zucco visitou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro, mediante autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes. Zucco relatou à coluna, que Bolsonaro expressou interesse em receber a visita do presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). O líder da oposição lembrou que o ex-presidente foi um dos principais articuladores do apoio da oposição à eleição de Motta.

