Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Moro no front

Por Leandro Mazzini | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Com Ratinho Junior (PSD) em fim de mandato e sem sucessor forte no Paraná, os caciques de partidos do centro voltaram os olhos para quem poderá comandar o 3º Estado mais rico do Brasil. E o nome do senador e ex-juiz federal Sergio Moro (União-PR) aparece na ponta – mais como um desafio do que como aliado. Com perfil discreto, longe de ser articulador político, Moro lidera as pesquisas para o governo com folga. Mas está na mira de “aliados”. O Progressistas debaterá, na próxima terça, como tirar Moro da jogada e abrir caminho para outro nome da federação. Um deles é o ex-prefeito Rafael Greca, em 2º na sondagem, porém longe do ex-juiz. À Coluna, o senador informa que fica honrado com o resultado da pesquisa e acrescenta que o resultado “confirma o repúdio pelos paranaenses ao Lula e à roubalheira dos governos do PT”.

Café quente

Longe do café frio na bandeja, após descer à planície do plenário, o deputado Arthur Lira (PP-AL) ainda circula com desenvoltura na alta-roda. Dois contatos que conversaram com a Coluna ontem, presentes no evento da frente parlamentar do empreendedorismo, disseram que o encontro não foi “esvaziado” e Lira conseguiu passar seu recado, e ouvir diferentes setores.

Brasil à frente

O Brasil ultrapassou cinco milhões de pessoas vacinadas com a 1ª dose da vacina contra a dengue. O imunizante da Takeda, 1º e único no SUS, demonstrou proteção de 80,2% contra casos de dengue e de 90,4% em hospitalizações. O País é o 1º do mundo a incluir a imunização para prevenção e combate ao Aedes aegypti em um programa nacional de vacinação pública.

Escapuliu

O ministro da Defesa, José Múcio, cancelou sem justificativas a ida à Comissão de Relações Exteriores do Senado, prevista para esta quinta-feira (14). Tem evitado o Congresso durante todo o 1º semestre de 2025, por pressão dos militares. Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica relatam a Múcio ter receio do que pode vir da oposição. Já na Câmara não há data para comparecer.

Novoa em BSB

Enquanto a política externa brasileira perde credibilidade, o país hermano dá exemplo. O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, designou o ex-ministro das Relações Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, como novo Embaixador em Brasília. Ex vice-presidente do Uruguai (2005-2010), Novoa prega dentro do Mercosul pela flexibilização comercial individual.

No lucro

Brasilcap, empresa da BB Seguros, fechou o 1º semestre de 2025 com faturamento de R$ 3,5 bilhões, alta de 11,2% comparada ao mesmo período de 2024 (R$ 3,1 bilhões). A empresa atingiu a marca de R$ 11,2 bilhões em reservas técnicas nos primeiros seis meses deste ano, elevando os ativos totais da companhia para R$ 13,90 bilhões. O lucro líquido no período foi de R$ 127,6 milhões.

(Com Carol Purificação e Alexandre Braz – @colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Rodrigo Lorenzoni: “Quando era difícil defender a liberdade e a livre iniciativa, a voz de Pujol nunca se calou”
Quais as reais e devastadoras extensões e consequências da Lei Magnitsky?
https://www.osul.com.br/moro-no-front/ Moro no front 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho é homenageado pelo repasse de recursos do Judiciário durante as enchentes de 2024
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 55 milhões
Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre sanciona a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana
Política Lula diz que o Brasil não vai ficar de “joelhos” e que Trump mente ao afirmar que o nosso país é mau parceiro comercial
Política Advogado diz que a deputada federal Carla Zambelli está em greve de fome na prisão em Roma, e caiu batendo a cabeça antes de audiência na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Bruno Laux SOS Educação: deputado propõe ações imediatas e preventivas contra violência escolar no RS

Colunistas Imperialismo disfarçado

Cláudio Humberto Planalto tem pressa para tirar da Câmara texto do IR

Colunistas Quais as reais e devastadoras extensões e consequências da Lei Magnitsky?