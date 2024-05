Geral Lula fala em eleições no dia de anúncio de pacote no RS: “Já pensei em disputar umas 10”

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quarta-feira (15), em sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul, que o dia de hoje [ontem] era “feliz” porque se “conseguiu aprovar” no Congresso Nacional as medidas necessárias. Lula afirmou ainda que já pensou em disputar mais 10 eleições “de bengala”

O presidente deu as declarações durante a sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul para acompanhar o impacto da catástrofe climática que atinge o Estado. Na ocasião, o governo anunciou novas medidas voltadas para pessoas físicas, entre elas um auxílio de R$ 5,1 mil para recuperar parte dos bens perdidos.

“Eu vou viver até 120 anos. Eu já falei para o homem lá em cima: não estou a fim de ir embora, me deixa aqui. Porque eu ainda pensei em disputar umas 10 eleições. Ia de bengala disputando eleição. Mas hoje é um dia feliz porque conseguimos no governo aprovar as coisas que precisa aprovar, não é nenhum favor, é necessidade da gente olhar todos os 203 milhões de brasileiros como irmãos”, disse Lula.

Mais cedo, Lula havia visitado um abrigo em São Leopoldo, que abriga 1.500 pessoas. A catástrofe climática já afetou 452 municípios e deixou mais de 76 mil pessoas em abrigos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas.

Acompanharam o presidente Lula o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o Comandante do Exército, General Tomás, o Comandante da Marinha, Almirante Marcos Olsen, e o Comandante da Aeronáutica, Tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno.

Além disso, Lula estava acompanhado dos ministros Rui costa (Casa Civil), José Múcio (defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente), Waldez Góes (Integração), Paulo Pimenta (Secom) e Jader Filho (Cidades).

Além do auxílio, Lula anunciou que o governo vai ainda ajudar na compra de imóveis usados com chamamento público. A avaliação será realizada pela Caixa Econômica Federal, com o limite de valor máximo do imóvel.

Haverá, ainda, a aquisição de móveis que estão em processo de leilão da Caixa e do Banco do Brasil que estejam desocupadas, além da aquisição de imóveis de construtoras já em obras ou concluídas.

O governo também vai aproveitar as propostas inscritas e que não foram selecionadas no Minha Casa, Minha Vida, em 2023, além de novas seleções para os municípios.

Financiamento habitacional

Para imóveis nas áreas atingidas pela catástrofe climática, o FGTS e o Minha Casa, Minha Vida terão parcelas suspensas por seis meses. Haverá, ainda, um aumento do tempo para usar o saldo do FGTS para pagar as parcelas em atraso, de 6 para 12 meses. A carência será de 180 dias para os novos contratos. As informações são do jornal O Globo.

