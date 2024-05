Geral Com fornecedores paralisados no RS, Volkswagen dá férias coletivas a funcionários de três fábricas de São Paulo

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

A Volkswagen é a primeira montadora que fica fora do Rio Grande do Sul a anunciar paralisação das atividades devido às chuvas. (Foto: Divulgação)

A Volkswagen é a primeira montadora que fica fora do Rio Grande do Sul a anunciar paralisação das atividades devido às chuvas que acometem o Estado desde o final do mês de abril. A Volkswagen do Brasil confirmou que alguns fornecedores de peças da marca, com fábricas instaladas no Estado, estão impossibilitados de produzir neste momento e que fábricas serão paradas.

“A Volkswagen do Brasil protocolou férias coletivas de forma preventiva para as fábricas Anchieta, Taubaté e São Carlos [São Paulo], que poderão entrar em férias coletivas a partir de 20 de maio, com o atual cenário”, diz a nota.

As fábricas Anchieta e Taubaté devem ter 10 dias de férias coletivas, de acordo com informações da fabricante de veículos. Já a fábrica de motores de São Carlos deverá ter férias de 11 dias para parte do time de produção.

A fábrica de São José dos Pinhais seguirá produzindo normalmente, por enquanto. Em comunicado, a Volkswagen do Brasil se solidarizou com o povo sul-rio-grandense.

“Reforçamos a convicção de que a reconstrução desse estado será realizada com a mesma grandeza dos gaúchos”.

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) diz que essa é a primeira montadora associada que relata problemas, além das que estão instaladas no Rio Grande do Sul, e que continuará monitorando a situação de outras fabricantes.

A grave situação do Estado também já afetou a fábrica da GM que está localizada em Gravataí. A unidade que produz os veículos Onix Hatch e Onix Plus está parada e permanecerá com as operações suspensas até o dia 17 de maio.

A GM disse à CNN que a paralisação foi adotada como medida para priorizar a segurança dos seus empregados. Outras fábricas da marca que ficam em São Paulo e demais operações seguem normalmente.

A fabricante disse ainda que tem trabalhado em conjunto com o Instituto GM e voluntários para apoiar os empregados atingidos, além da comunidade com doações financeiras, alimentos, itens de higiene, limpeza, roupas e veículos para atuar nas operações de resgate.

A Toyota teve seu centro de distribuição também afetado pelas chuvas provocando atrasos na chegada de lotes da picape Hilux e do SUV SW4, importados da Argentina, às concessionárias brasileiras.

Outra montadora com fábrica no Brasil, a Stellantis – dona das marcas Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot – informou que precisou paralisar pontualmente a produção em Córdoba, na Argentina, mas que “segue analisando a necessidade de novas paradas em suas unidades” na região do Rio Grande do Sul.

A montadora explica que a medida foi motivada pelo “impacto sem precedentes da catástrofe em todo o sistema logístico de transporte e fornecimento de componentes”.

Além disso, a empresa cita uma “paralisação do órgão responsável pela emissão das licenças ambientais exigidas pela legislação vigente”. As informações são da CNN e do portal de notícias G1.

