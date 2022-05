Últimas Lula já foi casado outras duas vezes antes de Janja; veja com quem

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

O segundo casamento de Lula, com Marisa Letícia, durou 30 anos. Foto: Reprodução/Instituto Lula O segundo casamento de Lula, com Marisa Letícia, durou 30 anos. (Foto: Reprodução/Instituto Lula) Foto: Reprodução/Instituto Lula

Antes de se casar com Rosângela Silva, a Janja, o ex-presidente Lula já teve outras duas uniões. Uma delas muitas pessoas devem se lembrar: foi com Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017.

Mas a primeira esposa de Lula foi a tecelã Maria de Lourdes da Silva, com quem se casou em 25 de maio de 1969, em uma festa simples. Um trecho da reportagem do jornal Hoje em Dia descreve a ocasião: “Com batatinha, pão, sanduíche, bolo e guaraná”.

O casamento durou pouco. Em junho de 71, Lourdes contraiu hepatite e precisou ser internada quando estava no oitavo mês de gestação. Ela e o filho morreram durante uma cesárea de emergência, feita para tentar salvar a vida dos dois.

No livro “Lula, o Filho do Brasil”, o ex-presidente afirma que a tragédia foi resultado de negligência do hospital. Três anos depois, em 74, Lula teve uma filha com a enfermeira Miriam Cordeiro, sua namorada na época. Apesar do vínculo, os dois não chegaram a oficializar o relacionamento.

Segundo casamento

Ao contrário, naquele ano de 1974 Lula se casou com Marisa Letícia Casa dos Santos, que na época também era viúva. Marisa esperava o seu primeiro filho, Marcos, posteriormente adotado pelo ex-presidente.

A segunda esposa de Lula assumiu o sobrenome Silva após o casamento, mesmo período em que ele incorporou o apelido à assinatura. Assim como ele, Marisa passou a assinar “Marisa Letícia Lula da Silva”.

Mesmo à distância, Marisa acompanhava a crescente carreira política do marido. Ela costumava dizer que foi pai e mãe dos filhos, cuidava sozinha do apartamento da família, que vivia em São Bernardo. Ela se tornou primeira-dama em 2003.

Durante os 30 anos que ficaram juntos, tiveram três filhos: Fábio Luís (1975), Sandro Luís (1979), e Luís Cláudio (1985). Marisa morreu em fevereiro de 2017.

