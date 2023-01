Economia Lula na Argentina: países começam a estudar moeda comum nesta semana

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na Casa Rosada, sede do governo argentino, Lula será recebido pelo presidente Alberto Fernández nesta segunda-feira. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na Casa Rosada, sede do governo argentino, Lula será recebido pelo presidente Alberto Fernández nesta segunda-feira (23). Eles vão tratar sobre a agenda econômica de interesses em comum dos dois países e reafirmar pontos de convergência. Reportagem do jornal britânico Financial Times afirma que Brasil e Argentina devem dizer esta semana que estão trabalhando em um plano inicial para criar uma moeda comum.

As duas maiores economias da América Latina tomarão a “decisão de começar a estudar os parâmetros necessários para uma moeda comum, que inclui desde questões fiscais até o tamanho da economia e o papel dos bancos centrais”, disse o ministro da Economia da Argentina Sérgio Massa na reportagem.

Conforme o Financial Times, os dois membros do bloco comercial do Mercosul convidariam outras nações da América Latina a se juntarem mais adiante. Qualquer plano pode levar anos para ser concluído, disse o jornal.

Debates sobre o assunto no passado foram recebidos com ceticismo em alguns cantos do setor financeiro. Quando o então presidente Jair Bolsonaro lançou a ideia em 2019, economistas disseram que os dois países precisariam primeiro realizar reformas radicais.

Um porta-voz do Ministério da Fazenda brasileiro disse ao jornal britânico que não tinha informações sobre um grupo de trabalho em nenhum plano.

O presidente brasileiro desembarcou neste domingo (22) em Buenos Aires, para uma série de encontros bilaterais com países da América do Sul e para o retorno do Brasil à Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia