Brasil Polícia Federal prende homem que ameaçou Lula em comentário nas redes sociais

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Suspeito teria incentivado o assassinato do presidente durante a visita oficial a Roraima. (Foto: Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal prendeu em flagrante na noite de sexta-feira (20), em Boa Vista, capital de Roraima, um homem suspeito de incentivar o assassinato do presidente Lula (PT). Segundo a PF, o suspeito de 23

anos teria feito uma ameaça por meio de um comentário em uma rede social.

Ele teria dito que seria “a hora de colocar a bala na cabeça dele (Lula)” em uma publicação que anunciava a visita do presidente ao estado de Roraima neste sábado (21). A Polícia Federal não deu maiores detalhes do caso e nem em que momento se deu a prisão. A PF informou apenas que o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Uma comitiva do governo federal, com o presidente Lula (PT) e nove ministros do seu governo, viajou ao estado de Roraima no sábado (21) para verificar a situação de indígenas Yanomami. O governador do estado, Antonio Denarium (PP), acompanhou o grupo.

Situação de emergência

O Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública em território Yanomami. A área sofre com desassistência sanitária e enfrenta casos de desnutrição severa e de malária. A portaria foi publicada na 6ª feira em edição extra do DOU (Diário Oficial da União).

Na mesma edição do DOU, o presidente criou um comitê para enfrentar à situação sanitária em território Yanomami. Com a declaração da emergência de saúde pública, o Ministério da Saúde criou o COE-Yanomami, um centro de operações de emergências em saúde pública. Será coordenado pela Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), com apoio técnico da SVSA (Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente).

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda está nos Estados Unidos, rebateu, via Telegram, as acusações de ser o responsável pela situação miserável em que se encontram os povos yanomamis, em Roraima, no Norte do país. De acordo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL-SP), 570 crianças morreram de fome nos últimos 4 anos. Para Bolsonaro, as acusações são uma “farsa da esquerda”.

Em um texto intitulado “Contra mais uma farsa da esquerda, a verdade”, o ex-presidente listou as ações que o seu governo teria realizado em prol dos povos indígenas.

“Contra mais uma farsa da esquerda, a verdade! De 2020 a 2022, foram realizadas 20 ações de saúde que levaram atenção especializada para dentro dos territórios indígena”, relatou Bolsonaro.

Apesar da listagem, Bolsonaro não explicou ou citou a situação precária em que os povos yanomamis de Roraima se encontram. Ele apenas afirmou que os Ministérios da Saúde, da Defesa e dos Direitos Humanos trabalharam em prol desses mesmos povos em várias oportunidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil