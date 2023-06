Política Lula nomeia embaixadores para o Reino Unido, Israel e Cuba

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

(Foto: Divulgação/ Governo Federal)

O presidente Lula (PT) nomeou três novos embaixadores do Brasil para o Reino Unido, Israel e Cuba. As nomeações foram publicadas na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (14). Todos os nomes foram sabatinados e aprovados pelo Senado Federal, em maio.

Os nomeados foram:

– Antônio Patriota: Embaixada do Brasil no Reino Unido;

– Frederico Meyer: Embaixada do Brasil em Israel;

– Christian Vargas: Embaixada do Brasil em Cuba.

Conheça cada perfil abaixo:

– Antônio de Aguiar Patriota: Com 69 anos, Patriota já ocupou o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos entre 2007 e 2009, quando Lula era presidente. Entre 2011 e 2013, o diplomata foi ministro das Relações Exteriores, durante o governo de Dilma Rousseff.

Nos anos seguintes, Patriota atuou como representante do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) e como embaixador do país na Itália e no Egito.

Formado em filosofia pela Universidade de Genebra, ingressou no Instituto Rio Branco em 1979. Teve o melhor desempenho acadêmico entre os alunos de sua turma, recebendo por isso o Prêmio Rio Branco, medalha de Vermeil.

– Frederico Salomão Duque Estrada Meyer: Natural do Rio de Janeiro, Meyer tem 70 anos. Começou a carreira diplomática em 1978 e já foi embaixador do Brasil no Cazaquistão, de 2006 a 2011, e no Marrocos, de 2011 a 2015. Também serviu nas missões diplomáticas brasileiras no Iraque, na Rússia, na Suíça, em Cuba, na Guiana e junto às Nações Unidas.

– Christian Vargas tem 55 anos e foi diretor do Departamento de Integração Regional da Secretaria de América Latina e Caribe do Itamaraty. Ele já trabalhou nas embaixadas brasileiras nos Estados Unidos e Rússia.

Durante o governo Bolsonaro, Vargas foi promovido a ministro de primeira classe, atuou como chefe da assessoria especial de relações internacionais do Ministério de Minas e Energia.

No final do governo Bolsonaro, foi indicado para o cargo de coordenador-geral da Coordenação-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Outras nomeações

O governo também publicou as nomeações de outros dois diplomatas para cargos de representação do Brasil no exterior. São eles:

– Guilherme de Aguiar Patriota: Delegado Permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras Organizações Econômicas. Guilherme nasceu em Genebra, em 1958, filho de pais brasileiros em missão oficial, o que lhe confere também a nacionalidade brasileira.

– Leonardo Cleaver de Athayde: Cônsul-Geral do Brasil em Munique, na Alemanha.

