Política Lula diz que pode enfrentar oposição dentro da máquina pública

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em reunião do PT, presidente eleito pediu consciência sobre o cenário mais complexo que deve enfrentar em seu terceiro mandato, com questões estruturais e orçamentárias a serem resolvidas Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Em reunião do PT, presidente eleito pediu consciência sobre o cenário mais complexo que deve enfrentar em seu terceiro mandato, com questões estruturais e orçamentárias a serem resolvidas. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de forma remota, nesta quinta-feira (8), de reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores, em Brasília, e pediu união da legenda para enfrentar o bolsonarismo durante o mandato. De acordo com participantes do encontro, para manter a governabilidade, o presidente eleito sinalizou que será preciso enfrentar oposição dentro da máquina pública, inclusive com demissões de indicados do governo de Jair Bolsonaro (PL), como militares que ocupam a esplanada.

De acordo com essas fontes, Lula ressaltou que a vitória nas urnas foi apertada, demonstrou preocupação em relação ao próximo ano e consciência sobre o cenário mais complexo que deve enfrentar em seu terceiro mandato, com questões estruturais e orçamentárias a serem resolvidas.

Doze ou treze ministérios

Após o encontro, o PT divulgou uma resolução pedindo mobilização, para a cerimônia de posse e o próximo ano, dos movimentos populares que apoiaram Lula na campanha. O PT deve enviar à Lula, até início da próxima semana, uma lista com nomes e áreas prioritárias que o partido deseja durante o mandato. A legenda deve solicitar entre doze e treze pastas.

O presidente eleito convocou coletiva à imprensa para esta sexta-feira (8). Fontes do partido dos trabalhadores, que participaram da reunião, afirmam que Lula destacou no encontro que irá anunciar ministros. A expectativa é para o anúncio de três a quatro pastas: Defesa, Fazenda, Justiça e Casa Civil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política