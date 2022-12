Mundo Rússia liberta atleta americana em troca de traficante de armas

Brittney Griner ficou no centro de um tenso confronto geopolítico entre Washington e Moscou Foto: Phoenix Mercury/Divulgação Brittney Griner ficou no centro de um tenso confronto geopolítico entre Washington e Moscou. (Foto: Phoenix Mercury/Divulgação) Foto: Phoenix Mercury/Divulgação

A estrela do basquete americano Brittney Griner, presa na Rússia, foi libertada nesta quinta-feira (8) depois de 10 meses de detenção, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concordou em trocá-la por Viktor Bout, um traficante de armas russo conhecido como o “Mercador da Morte” .

Na manhã desta quinta-feira, Biden publicou uma foto sua com Cherelle Griner, esposa de Griner, no Salão Oval da Casa Branca, com as palavras: “Momentos atrás, falei com Brittney Griner. Ela está segura. Ela está em um avião. Ela está a caminho de casa”.

WNBA

Griner, uma das melhores pivôs da liga feminina da NBA, que jogava no Phoenix Mercury e foi duas vezes medalhista de ouro olímpica, estava cumprindo uma pena de prisão de nove anos que a pôs no centro de um tenso confronto geopolítico entre Washington e Moscou. Em fevereiro, ela foi parada em um aeroporto perto de Moscou depois que funcionários da alfândega encontraram em sua bagagem dois cartuchos contendo óleo de haxixe para ser usado em um vaporizador.

Seu caso se tornou uma causa internacional porque ela era vista como refém do governo do presidente Vladimir Putin, enquanto a Rússia era submetida a uma ampla gama de sanções internacionais em resposta à invasão da Ucrânia uma semana após sua prisão. Os esforços do governo Biden para negociar uma troca de prisioneiros com a Rússia envolvendo ela e Paul Whelan, outro prisioneiro americano, ficaram suspensos durantes meses quando ela foi enviada para uma colônia penal fora de Moscou.

Frágil estado emocional

Griner foi descrita por um de seus advogados neste outono como estando em um frágil estado emocional e cada vez mais preocupada de não ser libertada. Ela tinha permissão para sair uma vez por dia para caminhar por uma hora em um pequeno pátio, de acordo com seu advogado, e ficava confinada no resto do tempo em uma cela apertada com duas companheiras de cela. Ela dormia em uma cama especialmente longa para acomodar seu corpo de 2 metros e 6 centímetros.

Autoridades americanas se encontraram com ela na colônia penal no mês passado pela primeira vez desde que um tribunal russo rejeitou seu recurso e informaram que ela estava indo “tão bem quanto se pode esperar”, como disse uma porta-voz da Casa Branca na época. Griner completou 32 anos enquanto estava sob custódia e sua família continuou a pressionar por sua libertação.

Whelan, um ex-fuzileiro naval dos EUA que mais tarde trabalhou como executivo de segurança corporativa, foi preso em um hotel de Moscou em dezembro de 2018 e condenado em junho de 2020 por acusações de espionagem que o governo dos EUA alega terem sido fabricadas. Funcionários do governo buscaram sua libertação como parte de um acordo incluindo Griner e o traficante de armas Bout.

O Senhor das Armas

A troca por Bout devolveu a Moscou um dos mais notórios traficantes de armas dos tempos modernos, que ganhou o apelido de “Mercador da Morte” por ter escapado da captura por anos. O filme de 2005 “O senhor das armas”, estrelado por Nicolas Cage, foi inspirado por suas diversas fugas.

Ele foi condenado em 2011 por um júri de Nova York por quatro acusações, incluindo conspiração para matar cidadãos americanos. Os promotores disseram que ele havia feito acordos para vender armas antiaéreas a agentes disfarçados que se apresentavam como compradores de armas das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.

Em julho, autoridades americanas disseram estar frustrados porque seus colegas russos se recusavam a aceitar o que as autoridades chamaram de “oferta substancial” para garantir a libertação de Griner em troca de Bout. Durante meses, diplomatas americanos disseram que Putin parecia desinteressado até mesmo em discutir a oferta.

Chance crescendo

No início deste mês, um importante diplomata russo disse publicamente que a chance de um acordo que libertaria Griner estava aumentando. Mas as autoridades americanas rejeitaram seus comentários, dizendo que eles continuavam sendo bloqueados pelos russos, que não estavam negociando seriamente um acordo.

A troca pode ter sido um esforço do governo de Putin para desviar a atenção dos esforços de guerra da Rússia na Ucrânia e a atenção focada no presidente Volodymyr Zelensky, que foi nomeado a pessoa do ano pela revista Time na quarta-feira.

Nos últimos dias, as forças ucranianas atacaram bases militares russas dentro do território russo com drones de longo alcance, uma escalada no conflito que pode ter abalado Moscou. Uma barragem de artilharia russa em um mercado na cidade de Kurakhove, no Leste da Ucrânia, matou pelo menos 10 pessoas na quarta-feira, segundo autoridades ucranianas.

