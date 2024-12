Política Lula passará por novo procedimento na cabeça nesta quinta

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula será submetido a um procedimento endovascular, de embolização de uma artéria. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula será submetido a um procedimento endovascular, de embolização de uma artéria. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará na manhã desta quinta-feira (12) por um novo procedimento para complementar a cirurgia na cabeça realizada na última terça (10). Conforme o comunicado divulgado pela equipe médica do chefe do Executivo, Lula será submetido a um procedimento endovascular, de embolização de uma artéria.

Ainda de acordo com o corpo médico, o petista passou esta quarta-feira (11) “bem” e “sem intercorrência”. Ele fez fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares. Lula, que tem 79 anos, passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma na cabeça – ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro.

Já a assessoria do presidente informou que ele não passará por uma cirurgia, mas um “procedimento protocolar” que já estava previsto.

“Já estava até na programação desse protocolo. Acho que o ruído que teve foi o boletim botar complementação de cirurgia”, disse um membro da equipe de Lula.

Os problemas de Lula iniciaram no dia 19 de outubro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava sentado em um banco, para cortar as unhas dos pés, quando caiu e bateu a cabeça no banheiro do Palácio do Alvorada. Na ocasião do acidente, o petista se desequilibrou quando o assento virou para trás e, na queda, machucou a parte de trás da cabeça, onde precisou levar cinco pontos.

A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista para participar de atividades de campanha ao lado do deputado federal Guilherme Boulos, o que acabou sendo cancelado pela chuva. Lula, no entanto, gravou vídeo ao lado do candidato à prefeitura de São Paulo, que acabou derrotado no segundo turno por Ricardo Nunes.

Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para Rússia, onde participaria da Cúpula dos Brics. A viagem foi cancelada. Após o acidente, o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio Libanês em Brasília, onde foi atendido e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no Sírio e levou cinco pontos.

Lula na UTI

Ao falar sobre uma possível saída do presidente da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o médico pessoal do presidente da República, Roberto Kalil Filho, afirmou que “cada dia é um dia”. O chefe do Executivo está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a madrugada da última terça. Ainda em Brasília, após exames de imagem na cabeça do presidente, foi detectado um hematoma de três centímetros e ele foi submetido a uma cirurgia de emergência.

“Lula está sentado e conversando”, disse Kalil na entrada do hospital nesta quarta. Um boletim médico divulgado no início da tarde informa que o presidente está “lúcido, orientado” e que “passou a noite bem”.

De acordo com a unidade hospitalar, ele permanece utilizando o dreno enquanto aguarda a realização de novos exames.

Leia a íntegra do comunicado da equipe médica de Lula

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece sob cuidados intensivos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares.

Como parte da programação terapêutica, fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular (embolização de artéria meníngea média) amanhã, pela manhã.

Outras atualizações serão dadas durante coletiva de imprensa a ser realizada amanhã às 10 horas.

O Presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-passara-por-novo-procedimento-na-cabeca-nesta-quinta/

Lula passará por novo procedimento na cabeça nesta quinta

2024-12-11