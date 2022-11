Política Lula pede a Haddad indicação de nomes da Educação para equipe de transição

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Na conversa entre os dois, houve uma sinalização de que Haddad não deve ser o coordenador da área educacional nos próximos dois meses Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Na conversa entre os dois, houve uma sinalização de que Haddad não deve ser o coordenador da área educacional nos próximos dois meses. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Ex-ministro da Educação, o petista Fernando Haddad recebeu a incumbência de indicar nomes da área para a equipe de transição de governo. O pedido, segundo fontes, foi feito pelo próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (01). Na conversa entre os dois, houve uma sinalização de que Haddad não deve ser o coordenador da área educacional nos próximos dois meses, mas caberá a ele a escolha do time.

Haddad é um dos políticos mais próximos a Lula atualmente. Ele figura na lista de possíveis ministeriáveis no governo Lula 3 e é um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda.

Todos pela educação

Ao passar a missão para Haddad, Lula mencionou especificamente o nome de Neca Setúbal, herdeira do Itaú, e o do instituto Todos pela Educação. Caberá ao ex-ministro e ex-prefeito fazer o contato com Neca e também com Priscila Cruz, do Todos pela Educação, para ouvir sugestões de quadros na área. Ele também tem dito a aliados que pretende conversar com Daniel Cara, dirigente nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Alvo de escândalos durante o governo Bolsonaro, o Ministério da Educação do governo Bolsonaro teve quatro ministros nos últimos quatro anos – e ainda um quinto que foi nomeado mas não chegou a assumir o cargo.

As indicações de Haddad serão repassadas ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), nomeado nesta segunda-feira, 1, o coordenador da equipe de transição.

