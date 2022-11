Política Supremo vê reconhecimento de resultado da eleição em fala de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

STF também faz referência sobre o início da transição de governo, dito como autorizado pelo presidente em declaração do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira

O Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que foi importante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado nesta terça-feira (1º), em que reconhece o resultado da eleição, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Palácio do Planalto.

“Os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser como os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como a invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”, expôs Bolsonaro.

Ainda são citados os protestos que acontecem em várias rodovias pelo país, e a fala de Bolsonaro que visa “garantir o direito de ir e vir”.

Transição

A Suprema Corte também faz referência sobre o início da transição de governo, dito como autorizado pelo presidente em declaração do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. “O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição”, expressou o ministro no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Segundo a âncora da CNN Daniela Lima, um ministro do STF alegou que apenas dois pontos interessavam: a liberação dos bloqueios e o não apontamento de ilegalidade nas eleições, com o início da transição.

Veja a nota do STF na íntegra:

“O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições.”

