Brasil Lula pede impeachment para quem paralisou o Congresso esta semana

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Lula também criticou "o nível do Senado e da Câmara" ao se referir a parlamentares que vão ao Congresso para se expor em redes sociais .(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e criticou a discussão promovida pela oposição no Senado em torno do impeachment do ministro. Segundo ele, quem deveria perder o cargo são os parlamentares que fizeram motim em protesto à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo também voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A oposição reagiu à fala do petista.

O presidente se dirigiu ao senador Sergio Petecão (PSD-AC) e pediu que ele não assinasse o pedido o impedimento do ministro. Lula participa nesta sexta de uma cerimônia do governo em Rio Branco para o anúncio de investimentos federais no Acre.

— Pode ter certeza que o governo brasileiro não quer ser mais do que ninguém, mas não quer ser menos que ninguém. Presidente dos EUA aprenda respeitar soberania desse país e do poder judiciário desse país. E você, Petecão, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia — afirmou.

Moraes voltou a ser o centro da artilharia da oposição após determinar, na segunda-feira, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares. Parlamentares da oposição promoveram uma obstrução de dois dias nos trabalhos do Congresso em reação à prisão, movimento que foi criticado por Lula.

— Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcionem a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria — disse o presidente.

Lula também criticou “o nível do Senado e da Câmara” ao se referir a parlamentares que vão ao Congresso para se expor em redes sociais:

— Parece que ele (Bolsonaro) abriu a lâmpada, a lâmpada mágica, não saiu o aladim, saiu o que tinha de podre nesse país pra política. Só vê o nível do Senado e da Câmara. Ver deputado, vai lá, ele não faz mais discurso, ele vai lá, pega o celular, grava a cara dele, fala uma bobagem e acha que está sendo deputado ou senador. Não é possível, gente — disse.

Oposição reage

Em nota, a oposição na Câmara dos Deputados afirmou que a declaração de Lula “é mais uma prova cabal de seu perfil autoritário, truculento e incompatível com a democracia”.

“A Oposição na Câmara reafirma que não se intimidará com ameaças, intimidações ou tentativas de cassação. Continuaremos firmes, defendendo a Constituição, o Estado Democrático de Direito e o direito sagrado do povo brasileiro de ter representantes que não se curvem diante de abusos. Lula pode querer uma ditadura sem oposição — mas encontrará aqui um bloco coeso, combativo e inabalável na defesa da liberdade”, conclui a nota.

Reunião com Alcolumbre

Na reunião com parlamentares governistas e da oposição, na noite de quarta-feira (6), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), apresentou um argumento ao descartar qualquer chance de pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao ser confrontado por senadores bolsonaristas com a informação de que teriam 41 assinaturas para o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, Alcolumbre afirmou que “não se trata de uma questão númerica”.

Segundo presentes, ele respondeu que “nem se tiver 20, 40, 81 assinaturas, pauto impeachment de ministro do STF”. O argumento apresentado por Alcolumbre é que essa é uma questão jurídica e da prerrogativa dele, como presidente do Senado e do Congresso. Num gesto de respeito, afirmou que qualquer novo pedido de impeachment de magistrados será analisado com responsabilidade e dentro da prerrogativa do presidente da Casa, que é quem define se o tema deve ou não ser levado para votação.

A oposição anunciou que chegou às 41 assinaturas favoráveis ao processo de impeachment de Moraes. O movimento ganhou tração após o ministro determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com informações do portal O Globo.

2025-08-09