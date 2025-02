Bruno Laux Lula planeja concluir trocas no primeiro escalão do governo após o Carnaval

Por Bruno Laux | 28 de fevereiro de 2025

O presidente Lula sinalizou que deve concluir a reforma ministerial em curso no governo até depois do Carnaval.

Celeridade nas decisões

Atento à impaciência no Congresso, o presidente Lula sinalizou nesta quinta-feira que deve concluir a reforma ministerial em curso no governo até depois do Carnaval. Fazendo menção ao recente desligamento da ministra Nísia Trindade da Saúde, o líder do Planalto afirmou que as trocas na Esplanada surgem em meio à necessidade de “um pouco mais de agressividade na política” em seu governo, além de mais “agilidade” e “rapidez”.

Escolha definida

Questionado sobre o futuro da Secretaria das Relações Institucionais após a saída de Alexandre Padilha, Lula sinalizou que já definiu a pessoa escolhida para a pasta. Apesar da decisão tomada, o presidente afirmou que não a anunciará publicamente neste momento, pois ainda não comunicou ao indicado sua intenção de convite.

Nome decisivo

Entre parlamentares do Centrão, circula a ideia de que o nome a ser anunciado por Lula para a Secretaria de Relações Institucionais será decisivo para indicar qual comportamento o presidente adotará no restante do mandato. Enquanto possíveis nomes de centro reforçam a hipótese de tentativa de recuperação política e de governabilidade do Planalto, a possibilidade de uma indicação do PT é atribuída à priorização de alianças visando as eleições de 2026.

Posse adiada

Anteriormente agendada para o próximo dia 6, a posse de Alexandre Padilha no Ministério da Saúde foi reagendada pelo governo para o dia 10 de março. Nesta quinta-feira, o ministro e a atual chefe da pasta, Nísia Trindade, deram início às reuniões de transição de comando do órgão, que devem ser concluídas antes do Carnaval.

Recurso negado

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o novo recurso apresentado pelos advogados de Jair Bolsonaro para suspender o prazo de denúncia da PGR contra o ex-presidente. Contrariando o argumento da defesa de falta de acesso na íntegra aos autos do processo, o magistrado reiterou que foi garantido o amplo alcance aos elementos de prova, que estiveram à total disposição das partes envolvidas.

Crime qualificado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está mobilizando uma proposta no Senado que tipifica o crime de furto de aparelho celular como qualificado e dobra a penalização para o ato. O parlamentar argumenta que a subtração de dispositivos do tipo, além de implicar na privação de posse do objeto, representa potencial risco de invasão da privacidade, danos à segurança pessoal e à integridade emocional das vítimas.

Decisão positiva

A recente decisão do ministro do STF Flávio Dino sobre a liberação das emendas parlamentares deve contribuir com o processo de discussão e votação do Orçamento de 2025. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Julio Arcoverde (PP-PI), sinalizou que a partir do próximo dia 11 de março o Legislativo realizará um esforço concentrado na busca de acordo entre as lideranças para votar a proposta até o dia 18.

Segurança postal

A Polícia Federal e os Correios assinaram nesta quinta-feira um Acordo de Cooperação Técnica para o desenvolvimento de ações integradas de repressão e prevenção de crimes contra os serviços postais e no tráfico de ilícitos. A atuação conjunta entre as entidades deve reforçar a interceptação de itens irregulares, como entorpecentes, animais silvestres e moedas falsas, além de auxiliar na mitigação de crimes contra carteiros e de roubos de cargas.

Abertura de mercado

Autoridades sanitárias do Vietnã comunicaram ao Itamaraty o aceite do Certificado Sanitário Internacional proposto pelo Brasil para a exportação de miúdos de frango ao país asiático. O tratado comercial, que deve gerar reflexos positivos no setor brasileiro avícola, representa a 32ª abertura de mercado estrangeiro em 2025.

Reforço em Saúde

O vice-governador Gabriel Souza acompanhará a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, nesta sexta-feira, na entrega do equipamento de tomografia computadorizada adquirido pelo Hospital de Portão. A máquina médica, adquirida com investimento de R$ 1,2 milhão do Executivo estadual, reforçará os atendimentos da unidade hospitalar filantrópica, que conta com 55 leitos de unidade de internação 100% SUS.

Estiagem em pauta

Os secretários estaduais da Agricultura, Clair Kuhn, e do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, serão convidados para uma reunião na Assembleia gaúcha para falar sobre as políticas de armazenamento de água, combate à estiagem e sobre a legislação ambiental no RS. Mobilizado pelo deputado Elton Weber (PSB), o chamado aos representantes do Executivo visa contribuir com o aprofundamento do debate sobre as políticas públicas existentes sobre a falta de água.

St. Patrick’s Day em POA

Empresários de bares do 4º Distrito de Porto Alegre iniciaram nesta quinta-feira as discussões junto à Prefeitura para a organização da festa do Saint Patrick’s Day, que será celebrado na região no dia 15 de março. No encontro, foram alinhados serviços essenciais que já estão em execução pelo Poder Público municipal, além das parcerias que serão realizadas com a CEEE Equatorial, para a remoção de fios soltos no local, e com órgãos estaduais, para a segurança do evento.

Carnaval sem bloco

Uma série de críticas à falta de blocos de rua e de empenho da prefeitura para a realização de eventos deste tipo durante o feriado de Carnaval deste ano vem circulando nas redes sociais ao longo desta semana. Os internautas não receberam com bons olhos a sinalização da Secretaria Municipal de Cultura de que o carnaval de rua na Capital, com apoio do Município, ocorrerá somente na segunda quinzena de março.

Criação de cargos

Os vereadores de Porto Alegre deram início à discussão do projeto de lei do Executivo que cria Cargos em Comissão e Funções Gratificadas na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. O texto, que permite a abertura de 25 postos de trabalho na pasta, é considerado fundamental pela prefeitura para garantir a execução eficiente de programas de financiamento que contribuirão com o desenvolvimento do município.

Casamento coletivo

O Memorial do Judiciário gaúcho está com inscrições abertas para a 25ª edição do Casamento Coletivo do Palácio da Justiça, prevista para o dia 30 de abril. A iniciativa, realizada em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça e com o Cartório de Registro de Pessoas Naturais de Primeira Zona, permite a realização gratuita do casamento civil para casais de Porto Alegre que não possuam condições de arcar com as despesas do processo.

