Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Lula foi diagnosticado com uma pneumonia viral leve. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou, mais uma vez, a viagem à China. A recomendação é que ele adie a viagem até que se encerre o ciclo de transmissão viral após ter sido diagnosticado com pneumonia leve.

A pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, explicou ser bastante comum atualmente se verificar a associação de doenças virais, de transmissão respiratória, antecedendo uma infecção bacteriana.

“Os especialistas estão muito acostumados a ver isso, sobretudo em pessoas de mais idade. O presidente Lula não é um jovem, é um homem de 76 anos, que tem algumas situações de agenda muito pesada. Ele se contaminou com uma infecção viral – que foi detectada pelo vírus influenza A – e está recebendo medicamentos anti-virais”, explica.

Ela explicou ainda que, depois disso, houve uma contaminação bacteriana, ou seja, uma pneumonia bacteriana. “Em geral, ela é causada por uma bactéria bastante frequente — o pneumococo — e é sensível aos medicamentos, de modo que nossa expectativa é que seja mais um caso num paciente dessa idade”.

Referente ao repouso e à suspensão da viagem, Dalcomo esclarece que, como especialista, teria tomado a mesma recomendação. “Acho que os colegas que assim optaram, com a anuência do presidente, pelo melhor, ou seja, evitar uma viagem longa, com uma diferença de fuso horário de 12 horas, que exige uma adaptação”.

Segundo ela, quando o organismo começa a se adaptar, já está na hora de voltar. “A minha recomendação seria o adiamento dessa viagem por algumas semanas, e não apenas por uma semana ou 10 dias. A manutenção do tratamento pelo tempo necessário, em média, vai de sete a 10 dias”, esclarece a pneumologista.

Viagem à China

A despeito da vontade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de remarcar a viagem à China com brevidade, auxiliares do mandatário afirmaram que o mais provável seria agendar a visita para o mês de maio. No mesmo período, o petista participará da reunião do G7, no Japão.

No próximo mês, o presidente já tem viagens marcadas para Portugal e Espanha, portanto, fechar a viagem para a China em abril faria o governo ter de rever este cronograma.

A nova data, porém, depende ainda da agenda dos chineses e será acordada com assessores do país asiático nos próximos dias.

A equipe médica responsável pela saúde do presidente indicou descanso de aproximadamente dez dias para o tratamento da pneumonia leve que fez o Planalto adiar e cancelar a viagem de Lula à China.

Sem Lula, aproximadamente 20 acordos bilaterais entre Brasil e China serão adiados à espera de uma nova data de visita de Lula ao país.

