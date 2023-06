Cláudio Humberto Lula prestigia argentino mais que 32 dos 37 ministros

Por Cláudio Humberto | 27 de junho de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em mais uma passagem pelo Brasil, a quarta só neste ano, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, tem um feito invejado na Esplanada dos Ministérios: ser recebido pelo presidente Lula. Poucas são as reuniões privadas de ministros com Lula. Apenas Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secom) conseguiram superar o argentino em número de reuniões exclusivas com o petista.

Lá no topo

Fernández tem o mesmo número, cinco, de agenda privada com Lula que Flávio Dino (Justiça) e o vice-presidente Geraldo Alckimin.

Comendo poeira

Pastas importantes como Saúde, Educação, Trabalho e Emprego, e até a poderosa Casa Civil ficaram atrás do argentino.

Lanterninha

Duas mulheres sequer conseguiram ser recebidas por Lula no Planalto, Anielle Franco (Igualdade Racial) e Simone Tebet (Planejamento).

Nem aí

Marina Silva (Meio Ambiente) levou quase seis meses para enfim ser recebida por Lula. A agenda só ocorreu em 31 de maio.

Conta de Lula em Paris foi paga pela embaixada

Sobrou para a Embaixada do Brasil em Paris, na França, o pagamento da conta de mais de R$ 728 mil (138,5 mil euros) pela suíte presidencial do Hotel Intercontinental Paris Le Grand para Lula (PT) e a primeira-dama Janja, 17 acomodações para seguranças, aspones, e “esquadrão avançado”, além de uma sala de reunião, wi-fi e linha de telefone exclusivos. Os pagamentos foram feitos entre 14 e 20 de junho, todos com a justificativa da “visita presidencial de 22 e 23 de junho”.

Que fique claro

Outras despesas não entram na conta: R$ 728 mil foram o custo apenas da hospedagem de Lula, Janja e a grande comitiva no Intercontinental.

738 reais

A conta mais barata bancada pelo pagador de impostos brasileiro para o petista Lula e sua comitiva foi a “linha de telefone exclusiva”: 140 euros

Última hora

Três diárias em dois quartos do Hotel Intercontinental Paris Le Grand para a “equipe técnica” (em outra reserva) custaram R$ 40 mil.

Mão boba

Começou com atraso no voo a visita a Brasília do presidente da Argentina, Alberto Fernández, ignorada na imprensa do seu país. Ele veio tomar dinheiro do Tesouro Nacional e pelo sorriso, conseguiu.

CPIs em alta

Relator da CPI do MST, Ricardo Salles (PL-SP) irá ajudar outra CPI, a que apura picaretagem das ONGs. O ex-ministro do Meio Ambiente, que as enfrentou, foi convidado pelo senador Márcio Bittar (União-AC).

Vai faltar político

A procuradoria eleitoral definiu no TSE o suposto crime de Bolsonaro: fez “alegações inverídicas” na TV e internet contra o sistema eleitoral. Se ele mentiu mesmo e isso motiva cassação, não sobra um, meu irmão.

Reforma MAC

Em entrevista ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e Bandnews TV, o ex-presidente do BNDES Paulo Rabelo de Castro chamou a reforma tributária de “reforma MAC: Medrosa, Antiquada e Custosa”.

CPI do governo Bolsonaro

Acusada até por petista de não ter “foco”, a CPMI do 8 de Janeiro dedicou horas para ouvir depoimento de PM do DF para explicar o esquema de segurança para manifestação de… 7 de setembro de 2021.

Véu e grinalda

A família da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai crescer. A filha Letícia Firmo vai se casar com um ex-funcionário do GSI. A moça nasceu antes do relacionamento de Michelle com o Jair Bolsonaro.

Estorno

Chegou ao fim a devolução da grana extra que o neto de Lula recebeu do governo de Sergipe. João Gabriel Lula da Silva Sato Rosa recebeu, já no primeiro salário, parcela do 13º. O estorno foi em suaves parcelas.

Presidenta, não

Apesar de ter sido indicada pela petista Dilma, que exigia ser chamada de “presidenta”, a ministra Rosa Weber é a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo consta no site oficial da Corte.

Pergunta no resultado

Mais de milhão por mês com viagens internacionais é amor?

PODER SEM PUDOR

Orgulhosos carecas

Duas carecas ilustres se encontraram em uma solenidade no Supremo Tribunal Federal, em 1983. O então governador catarinense Esperidião Amin abraçou o ex-governador mineiro e banqueiro Magalhães Pinto, que brincou com a excitação dos fotógrafos para registrar o encontro: “Não se incomode, governador. Afinal, nunca vi careca pedindo esmolas…” Amin retrucou: “Nem nunca vimos um japonês careca…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

