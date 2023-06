Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 27 de junho de 2023

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro. (Foto: Assessoria/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alteração de comando

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Lula deve aguardar a ministra do Turismo Daniela Carneiro retornar ao Brasil para definir qualquer alteração no comando da pasta. Ela viajou a Portugal no domingo para participar de um encontro jurídico promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público.

Planos previstos

A viagem de Daniela à Europa desagradou membros do União, uma vez que sua substituição por Celso Sabino (União-PA) estava prevista para esta semana. Antes mesmo de ser indicado oficialmente, o parlamentar já vem estruturando planos para o futuro do ministério.

Negociações adiantadas

Com a previsão de Celso Sabino para o comando do Turismo, deputados federais já vêm procurando o parlamentar para negociações. Integrantes do PP, Republicanos e União têm dialogado com o candidato a ministro sobre emendas parlamentares futuras.

Retomada do CCR

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, solicitou nesta segunda-feira a Rodrigo Pacheco, líder do Senado, apoio do Congresso brasileiro na mudança do modelo de comércio entre seus países. Ele pediu pela retomada do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos para facilitar o intercâmbio comercial do Brasil com o país vizinho.

Aliança estratégica

O Ministério das Relações Exteriores lançou nesta segunda-feira o Plano de Ação para o Relançamento da Aliança Estratégica em alusão aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Argentina. O documento elenca 100 ações conjuntas entre os governos para serem implementadas nos próximos anos.

Teor injusto

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que não é justo descrever como “ataque à democracia” as falas que proferiu sobre o TSE durante uma reunião com embaixadores em 2019. A ocasião, na qual ele declarou informações falsas sobre o sistema eleitoral, é o principal ponto da ação na Corte eleitoral que pode resultar em sua inelegibilidade.

Perseguição jurídica

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou nesta segunda-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro é “um símbolo que muita gente quer derrubar”. Ele destacou ainda que o sistema jurídico policial está sendo usado para perseguir seu ex-companheiro de chapa.

Depoimentos iniciados

O STF deu início às oitivas relacionadas às ações penais contra os réus por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Na primeira fase de depoimentos, que deve encerrar até o final de julho, serão analisados 232 processos relacionados a cidadãos que permanecem presos em Brasília.

Tentativa de cassação

Aliados do presidente Lula estão estudando utilizar um processo de 2019 contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para tentar desligá-lo do comando da autarquia. A ação é relacionada a supostas inconsistências contábeis apontadas pela CGU no balanço da entidade no ano em questão.

Interesse público

O senador Paulo Paim (PT-RS) cobrou em pronunciamento no plenário do Senado desta segunda-feira a diminuição da taxa básica de juros do Brasil pelo Banco Central. Ele questionou os motivos da resistência da entidade em reduzir o índice e afirmou que a ação representa uma questão de interesse público.

Captação de investimentos

O vice-governador Gabriel Souza lidera uma comitiva gaúcha em São Paulo nesta terça-feira em uma reunião com grupos empresariais e representantes de fundos de investimento. Ele deve apresentar as potencialidades do RS para a injeção de recursos em setores de infraestrutura e logística no Estado.

Estreitamento de laços

O governador Eduardo Leite deve participar de uma “feijoada” do PSDB em São Paulo no próximo dia 15 de julho para tentar se aproximar da militância do partido. Desde que assumiu a presidência da legenda, o gaúcho tem tentado buscar aliados em diferentes diretórios estaduais para retomar o protagonismo dos tucanos no país.

Letramento LGBTQIA+

A Secretaria de Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos promoveu nesta segunda-feira uma palestra para servidores estaduais sobre letramento LGBTQIA+. O encontro foi realizado para a resolução de dúvidas entre o efetivo humano do Estado, de modo a reforçar o respeito e acolhimento desta população nos serviços públicos do RS.

Afroempreendedorismo

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira a criação da Frente Parlamentar do Afroempreendedorismo. O grupo visa promover a criação de políticas públicas que auxiliem a população negra da Capital em investimentos e projetos.

CPI da SMED

O vereador Roberto Robaina (PSOL) afirmou nesta segunda-feira que aguarda o despacho da procuradoria da Câmara para a instalação de uma CPI sobre irregularidades encontradas na Secretaria Municipal de Educação. Ele aponta que há um desperdício de milhões de reais nos materiais comprados pela pasta que não foram distribuídos.

CPI da SMED II

Aliado do Executivo na Câmara Municipal, o vereador Idenir Cecchim (MDB) contestou a fala de Robaina, afirmando que ele “não fala de outra pauta e ataca somente a Secretaria de Educação”. Cecchim destacou ainda que não há problema em esclarecer os fatos, mas que “tem que ser bem feito”.

