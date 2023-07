Política Lula promove oficiais e faz trocas de militares em cargos de liderança; veja as mudanças

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Alterações em cargos e promoções oficializadas pelo presidente passarão a vigorar na próxima segunda (31). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu dez oficiais e fez 19 trocas em cargos de liderança das Forças Armadas. As mudanças foram oficializadas, após o chefe do Executivo se reunir com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na terça-feira (25).

As mudanças de cargo e as promoções oficializadas por Lula passarão a vigorar na próxima segunda (31). Nesse dia, está prevista uma reunião no Alto Comando do Exército, que terá caráter administrativo. As promoções foram indicadas pelos comandantes das Forças Armadas e tiveram o aval do petista.

O clima entre o presidente e os comandantes das Forças Armadas é tranquilo, tendo melhorado substancialmente desde que os militares passaram a afirmar categoricamente que discordam de qualquer tentativa golpista. Em pronunciamentos, os militares afirmam que estão comprometidos com a Constituição e os valores da democracia e reforçam uma posição apolítica e apartidária.

Dez militares

No Exército, Lula promoveu seis militares, sendo dois ao posto de general e quatro para o de coronel. São eles:

*O general de Divisão Francisco Carlos Machado Silva foi promovido para o posto de general do Exército;

*O general de Brigada Edson Massayuki Hiroshi foi promovido para o posto de general de Divisão;

*O coronel de Infantaria Luiz Duarte de Figueiredo Neto foi promovido para o posto de general de Brigada Combatente;

*O coronel de Material Bélico Eron Pacheco da Silva foi promovido ao posto de general de Brigada Combatente;

*O coronel de Cavalaria Talmo Evaristo do Nascimento foi promovido ao posto de general de Brigada Combatente;

*O coronel intendente Jason Silva Diamantino foi promovido ao posto de general de Brigada Intendente;

Na Marinha, o presidente promoveu quatro militares, sendo um para o posto de almirante de esquadra, dois para o de vice-almirante e um ao de contra-almirante.

*O vice-almirante Alexandre Rabello de Faria foi promovido para o posto de almirante da Esquadra;

*O contra-almirante Rogério Pinto Ferreira Rodrigues foi promovido para o posto de vice-almirante;

*O contra-almirante Carlos André Coronha Macedo foi promovido ao posto de vice-almirante;

*O capitão de Mar e Guerra Ricardo Lhamas Guastini foi promovido ao posto de contra-almirante.

Exército

No Exército, foram feitas ainda 12 mudanças. No comando da força terrestre, o general de Brigada Marcius Cardoso Netto deixou se ser adido ao Comando de Operações Terrestres, passando a operar no Departamento Geral de Pessoal.

O general Flavio Marcus Barbosa, que ocupava o cargo de chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior das Forças Armadas foi nomeado como o novo comandante logístico. O general Flávio Mayon Ferreira Neiva foi alocado como subcomandante desta área, deixando de ser chefe de Coordenação de Operações.

O general Luiz Duarte de Figueiredo Neto, que no início do ano foi o comandante do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, foi nomeado como o novo chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste. O antigo ocupante do cargo é o general Alessandro da Silva, que passará a ser o comandante do 1º Grupamento de Engenharia do Exército. O antigo líder do comando do 1º Grupamento é o general de Brigada Guilherme Langaro Bernardes, que agora será Diretor de Obras de Cooperação.

O general Rogério Cetrim de Siqueira, que era o diretor de Obras de Cooperação antes de Bernardes, passará a ser o comandante da 7º Região Militar, que fica sediado no Recife. O general de divisão Ulisses de Mesquita Gomes, que operava na Secretaria-Geral do Exército, agora será chefe de Coordenação de Operações Logísticas.

Outra mudança de Lula foi no Comando Militar do Leste, que coordena os trabalhos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O general de Brigada Marco Aurélio Baldassari, que era comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sediada em Bagé, no Rio Grande do Sul, passará a ser chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando, sediado na capital carioca. Já o novo comandante da cavalaria gaúcha será o general de Brigada Talmo Evaristo no Nascimento.

O presidente também nomeou o general de Brigada Jason Silva Diamantino para exercer a função de Diretor de Contabilidade, e o general Eron Pacheco da Silva para ser o novo chefe de material do Exército.

Marinha

Na Marinha, foram sete mudanças. O presidente da República transferiu o vice-almirante Silvio Luís dos Santos da função de comandante do 5º Distrito Naval, sediado na cidade gaúcha de Rio Grande, para a vice-chefia do Estado-Maior da Armada. O novo comandante do distrito naval é o vice-almirante, que era diretor de Assistência Social da Marinha, passa a ser o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. A Assistência Social será dirigida pelo contra-almirante

O antigo vice-chefe do Estado-Maior da Armada era o vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, que foi transferido por Lula para a reserva remunerada.

Quem substituirá Fonseca Júnior no comando da Força Aeronaval é o contra-almirante Emerson Gaio Roberto, que deixou de ser diretor de Aeronáutica da Marinha. Quem agora ocupa essa função é o vice-almirante Rogério Pinto Ferreira Rodrigues. Por fim, o contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira, que era diretor de Assistência Social da Marinha, passa a ser o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. A Assistência Social será dirigido pelo contra-almirante Ricardo Lhamas Guastini.

